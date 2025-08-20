Οξύς διάλογος Γεωργιάδη με γυναίκα στη Ρόδο: «Πέθανε ο πατέρας μου το 2023» - «Για τώρα έχετε να πείτε;»

Επεισοδιακή ήταν η επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο της Ρόδου, για να εγκαινιάσει τις ανακαινισμένες κλινικές Ορθοπαιδικής και Β’ Παθολογικής.
Μέσα στο νοσοκομείο βρέθηκε αντιμέτωπος με μία κυρία η οποία διαμαρτυρήθηκε για την κατάσταση του ΕΣΥ.
«Τα έχετε ισοπεδώσει όλα», του είπε αρχικά και στη συνέχεια εξιστόρησε μια πολύ δραματικά προσωπική εμπειρία.
«Ξέρεις πώς πέθανε ο πατέρας μου το 2023; Δεν υπήρχε ασθενοφόρο…», είπε στον Υπουργό Υγείας.
«Τώρα είμαστε στο 2025. Για το τώρα, εδώ, έχετε κάτι να μου πείτε;» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
«Nαι. Δεν υπάρχει τίποτα! Σε όλη την Ελλάδα», του απάντησε η γυναίκα.
