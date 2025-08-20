Μενού

Οξύς διάλογος Γεωργιάδη με γυναίκα στη Ρόδο: «Πέθανε ο πατέρας μου το 2023» - «Για τώρα έχετε να πείτε;»

Μέσα στο νοσοκομείο βρέθηκε αντιμέτωπος με μία κυρία η οποία διαμαρτυρήθηκε για την κατάσταση του ΕΣΥ.

Newsroom
Adonis
Αδωνις Γεωργιάδης | Ροδιακή
Επεισοδιακή ήταν η επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο της Ρόδου, για να εγκαινιάσει τις ανακαινισμένες κλινικές Ορθοπαιδικής και Β’ Παθολογικής.

«Τα έχετε ισοπεδώσει όλα», του είπε αρχικά και στη συνέχεια εξιστόρησε μια πολύ δραματικά προσωπική εμπειρία.

«Ξέρεις πώς πέθανε ο πατέρας μου το 2023; Δεν υπήρχε ασθενοφόρο…», είπε στον Υπουργό Υγείας.

«Τώρα είμαστε στο 2025. Για το τώρα, εδώ, έχετε κάτι να μου πείτε;» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Nαι. Δεν υπάρχει τίποτα! Σε όλη την Ελλάδα», του απάντησε η γυναίκα.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ