Οξύς διάλογος Γεωργιάδη με γυναίκα στη Ρόδο: «Πέθανε ο πατέρας μου το 2023» - «Για τώρα έχετε να πείτε;»

Επεισοδιακή ήταν η επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο της Ρόδου, για να εγκαινιάσει τις ανακαινισμένες κλινικές Ορθοπαιδικής και Β’ Παθολογικής.

Μέσα στο νοσοκομείο βρέθηκε αντιμέτωπος με μία κυρία η οποία διαμαρτυρήθηκε για την κατάσταση του ΕΣΥ.

«Τα έχετε ισοπεδώσει όλα», του είπε αρχικά και στη συνέχεια εξιστόρησε μια πολύ δραματικά προσωπική εμπειρία.

«Ξέρεις πώς πέθανε ο πατέρας μου το 2023; Δεν υπήρχε ασθενοφόρο…», είπε στον Υπουργό Υγείας.

«Τώρα είμαστε στο 2025. Για το τώρα, εδώ, έχετε κάτι να μου πείτε;» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Nαι. Δεν υπάρχει τίποτα! Σε όλη την Ελλάδα», του απάντησε η γυναίκα.