«Πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι»: Το TikTok μήνυμα Ανδρουλάκη για την στέγαση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει στο TikTok τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στέγαση, απαντώντας στη γενιά της στεγαστικής κρίσης.

Νίκος Ανδρουλάκης
Νίκος Ανδρουλάκης | Tik tok / @Νίκος Ανδρουλάκης
Στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τη στέγαση επικεντρώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με βίντεο του στο TikTok, με τίτλο «πάνω απ ‘όλα οι άνθρωποι».

Σημειώνει ότι με το «GenRent» το ΠΑΣΟΚ έχει «μια ολοκληρωμένη απάντηση σε κάθε όψη του ζητήματος της στέγασης» με ίδρυση Διεύθυνσης Κατοικίας για τον ορισμό ζωνών στεγαστικής πίεσης, με περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, καταργηση της golden visa, πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων, θέσπιση ανώτατων μισθωμάτων για ακίνητα που δεν πληρούν βασικές προδιαγραφές ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης.

@nikos.androulakis Πάνω απ’ όλα άνθρωποι, και πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι. #genrent ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αφορμή για να απευθυνθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με ένα βίντεο στο TikTok στην GenRent, τη γενιά που βιώνει τη στεγαστική κρίση, αποτέλεσε η ιστορία της Μελίνας, η οποία πριν από τρεις εβδομάδες με ενα βίντεο στο TikTok που έγινε viral, «περιέγραψε με τον πιο ζωντανό τρόπο τη ραγδαία αύξηση των ενοικίων στα μεγάλα αστικά κέντρα», καθώς το ενοίκιο του διαμερίσματός της θα διπλασιαστεί, όπως την ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης.

«Λύσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες υπάρχουν. Για να σχεδιάσουν με αξιοπρέπεια και προοπτική το μέλλον τους.Έτσι... για την αλλαγή!», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τη στέγαση βρίσκεται στο www.genrent.gr 
 

