Παντρεύτηκαν ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως

Ο πρώην υπουργός Γιάννης Ραγκούσης και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη παντρεύτηκαν στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως, σε μια λιτή τελετή με περιορισμένο αριθμό συγγενών και φίλων.

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν οι στενοί τους φίλοι Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του Άννα, ενώ ο γάμος πραγματοποιήθηκε μακριά από τη δημοσιότητα.

Γάμος Γιάννη Ραγκούση και Μαρίνας Κοντοτόλη | EUROKINISSI

Ποια είναι η Μαρία Κοντοτόλη

Η Μαρίνα Κοντοτόλη κατάγεται από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας και δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως επικεφαλής αλυσίδας κομμωτηρίων. Από νεαρή ηλικία εργάστηκε, διακόπτοντας προσωρινά τις σπουδές της λόγω οικογενειακών δυσκολιών, τις οποίες ολοκλήρωσε αργότερα μέσω του Εσπερινού Λυκείου. Το 2017 εισήχθη στο Πανεπιστήμιο μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων. Είναι εκλεγμένο μέλος του Επιμελητηρίου Τρικάλων, έχει μακρά πορεία ως ελεύθερη επαγγελματίας, είναι μαραθωνοδρόμος και έχει διατελέσει Γενική Γραμματέας – Έφορος στον Σύλλογο Δρομέων Νομού Τρικάλων.