Παραίτηση Κόκκαλη από τη γραμματεία του κόμματος Κόσμος - Δεν συνεχίζει ούτε ο συμπρόεδρος Ράπτης

Σε περίοδο έντονης αβεβαιότητας εισέρχεται ο πολιτικός σχηματισμός Κόσμος – Πράσινη Συμφωνία, μετά την παραίτηση του Πέτρου Κόκκαλη από τη γραμματεία του κόμματος και την προαναγγελία της οριστικής αποχώρησής του στις αρχές Ιουλίου. Η εξέλιξη, που γνωστοποιήθηκε μέσω ανάρτησης του συμπροέδρου Νίκου Ράπτη, πυροδοτεί ερωτήματα για την επόμενη ημέρα της πολιτικής οικολογίας και των πράσινων δυνάμεων στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Η αποχώρηση του Πέτρου Κόκκαλη θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς αποτέλεσε το πρόσωπο που ταυτίστηκε με τη δημιουργία και την πολιτική φυσιογνωμία του κόμματος. Ήταν εκείνος που επιχείρησε να δώσει σαφή πολιτική έκφραση στην πράσινη ατζέντα και να την εντάξει στις ευρύτερες διεργασίες του προοδευτικού χώρου.

Η αποχώρησή του αφήνει ένα σημαντικό κενό τόσο σε οργανωτικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, σε μια περίοδο κατά την οποία ο χώρος της Κεντροαριστεράς βρίσκεται σε αναζήτηση νέων ισορροπιών, με τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ και τις συζητήσεις για πιθανές συνεργασίες να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Ράπτης περιέγραψε τον Πέτρο Κόκκαλη ως την «ουσία και κινητήρια δύναμη» του εγχειρήματος, τονίζοντας ότι η αποχώρησή του ουσιαστικά σηματοδοτεί το τέλος του πολιτικού σχεδίου και επιβεβαιώνει την αποτυχία του. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει ως συμπρόεδρος, αν και θα παραμείνει στη γραμματεία έως την ολοκλήρωση των οργανωτικών διαδικασιών.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, «η πολιτική οικολογία δεν τελειώνει εδώ», καλώντας μέλη και στελέχη που επιθυμούν να συνεχίσουν τη δράση τους να συμμετάσχουν σε ανοιχτή διαδικτυακή συνέλευση στις 6 Ιουνίου.