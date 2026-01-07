«Παράλληλες πορείες» για Καρυστιανού και Τσίπρα: Πότε θα ανακοινώσουν τα κόμματα

Με έντονη κινητικότητα ξεκίνησε ο νέος χρόνος με ανακοινώσεις και σχεδιασμούς κομμάτων να μονοπωλούν τον προοδευτικό χώρο. Η Μαρία Καρυστιανού που με τη συνέντευξη της στο KONTRA προανήγγειλε ένα νέο κόμμα, έχει επιταχύνει τις διεργασίες. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει αρχίσει να διαμορφώνεται η στενή ομάδα των συνεργατών της προκειμένου να κινηθεί στη δημιουργία νέου κόμματος.

Μάλιστα οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στις κινητοποιήσεις για την τραγωδία των Τεμπων βρίσκονται στο επίκεντρο με στόχο να βρεθούν εκείνοι που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του νέου φορέα. Καθηγητές πανεπιστημίου φαίνεται πως έχει προσεγγίσει η κ.Καρυστιανού και για τη διαμόρφωση του προγράμματος του κόμματος με αιχμή την κάθαρση.

Οπως σημειώνουν συνομιλητές της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των θυμάτων των Τεμπων επιθυμία της είναι την Άνοιξη, που αναμένεται να ξεκινήσει και η δίκη, να έχει ανακοινωθεί και το νέο κόμμα ώστε να μπορούν να δουν και οι πολίτες τις αντιπολιτευτικές κινήσεις Καρυστιανου. Το αμέσως επόμενο διάστημα η κ.Καρυστιανού αναμένεται να κλιμακώσει τις παρεμβάσεις της σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία διαμορφώνοντας ένα προφίλ , πριν τη δημιουργία του νέου φορέα. Μπορεί η ίδια να υποστηρίζει πως δεν είναι σίγουρο πως εκείνη θα ηγηθεί ωστόσο πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν πως είναι βέβαιο πως η Μαρία Καρυστιανού θα έχει τον πρώτο λόγο.

Κοντά στο Πάσχα οι ανακοινώσεις Τσίπρα

Την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως σχεδιάζει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα να τις μεταφέρει για αργότερα μέσα στον χρόνο. Ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν το πρώτο δίμηνο του έτους όλα δείχνουν πως ο πρώην πρωθυπουργός καταλήγει να απευθυνθεί ως πρόεδρος νέου κόμματος προς το Πάσχα.

Αλλωστε ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και αυτό οδηγεί και τον Αλέξη Τσίπρα να περιμένει πρώτα να οργανωθούν οι πολίτες και ύστερα να προχωρήσει στο νέο κόμμα. Ετσι έχει τη δυνατότητα να δομήσει το αντιπολιτευτικό του σχέδιο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και να βρει εκείνα τα νέα πρόσωπα που θα δώσουν δυναμική στο νέο εγχείρημα.

Ήδη έχουν αρχίσει να συγκροτούνται οι ομάδες πρωτοβουλίας με βασικό σκοπό να υπάρχει μια ομάδα σε κάθε νομό. Τις επόμενες εβδομάδες ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη μετά τη Λάρισα, τα Ιωάννινα και το Ηράκλειο της Κρήτης ενώ στον σχεδιασμό εντάσσονται και άλλες μεγάλες πόλεις.

Εκτός από την αναζήτηση νέων προσώπων ο κ.Τσίπρας καλείται να αποφασίσει και με ποια πρόσωπα του παρελθόντος θα κινηθεί. Άνθρωποι που πορεύτηκε μαζί τους και τους έχει εμπιστοσύνη αλλά δεν έχουν και «βαρίδια». Οπως και να έχει αυτό το ξεκαθάρισμα θα έρθει κοντά στις εκλογές μιας και είναι αυτονόητο πως όποιος εν ενεργεία βουλευτής θέλει να τον ακολουθήσει θα πρέπει να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα.

Εξηγήσεις από Φαραντούρη

Την ίδια στιγμή και μετά από όσα ανέφερε ο Νικόλας Φαραντούρης για τη Μαρία Καρυστιανού, υπήρξε επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, με τον τελευταίο να ζητά διευκρινίσεις και εξηγήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και αναμένεται να το ξεκαθαρίσει άμεσα.

