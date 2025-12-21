«Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός» - Νέα κόντρα Θάνου Πλεύρη και Χάρη Δούκα για ένα πάρτι

Άγρια κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη και τον Δήμαρχο Δήμου Αθηναίων Χάρη Δούκα, με αφορμή ένα street party που διοργανώθηκε το βράδυ του Σαββάτου από το Δήμο Αθηναίων στην πλατεία Αγίου Ανδρέα, στο Γαλάτσι.

Η κόντρα ξεκίνησε όταν ο κ. Πλεύρης, θέλοντας να εκφράσει αρνητική γνώμη για το πάρτι που διοργάνωσε ο Δήμος, προχώρησε σε ανάρτηση, χαρακτηρίζοντας ως ντροπιαστική την επιλογή της τοποθεσίας της εκδήλωσης μπροστά από εκκλησία.

«Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ.@h_doukas.»,έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ήρθε η απάντηση του Χάρη Δούκα ήταν άκρως καυστική καθώς μέσα σε ανάρτηση του αποκάλεσε τον υπουργό «ακροδεξιό».

«Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή. Εκδήλωση που έγινε για τέταρτη φορά, με διοργανωτές νέους της περιοχής και συμμετοχή όλης της τοπικής αγοράς. Νέους που καθάρισαν οι ίδιοι όλη την πλατεία αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης στις 11 το βράδυ. Υποκρισία και σκοταδισμός. Το προαύλιο της εκκλησίας είναι ένας χώρος ανοιχτός για όλους και κυρίως για τους νέους. Υ.Γ. Είχαμε χθες και βιολιά έξω από την Καπνικαρέα με πάρα πολύ κόσμο. Πώς του ξέφυγε αυτή η εκδήλωση;», είπε αναλυτικά.