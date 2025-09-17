ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: «Όσο περισσότερο μένουν στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνουν ζημιά»

«Στην αποψινή του συνέντευξη ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε πόσο μακριά είναι από τα προβλήματα της κοινωνίας. Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τονίζει ότι ο πρωθυπουργός «ομολόγησε την καθήλωση του πραγματικού μισθού και του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών». «‘Δεν μου αρέσει να αλλάζω τους κανόνες του παιχνιδιού στη φορολογία', ανέφερε ο Πρωθυπουργός που με κρυφή ατζέντα φόρων το 2023 θέσπισε την τεκμαρτή φορολόγηση και επιβάρυνε εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους», σχολιάζει ο κ. Τσουκαλάς, ειδικότερα.

Διαβάστε ακόμα: Μητσοτάκης: «Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο» - Τι είπε για Τουρκία, ΟΠΕΚΕΠΕ και οικονομία

Επιπλέον αναφέρει ότι «δήλωσε με θράσος πως η μείωση του ΦΠΑ ευνοεί και τους φτωχούς και τους πλούσιους, σαν να μην είναι αυτός που εξαίρεσε από τις φοροελαφρύνσεις όσους δηλώνουν έως 10.000 ευρώ». «Αρνήθηκε , υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών, τις υπερβάσεις των στόχων για το πλεόνασμα προσπαθώντας σκοπίμως να δημιουργήσει συσκότιση αναφερόμενος στην οροφή δαπανών», προσθέτει.

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει επίσης πως ο πρωθυπουργός «έχει, δε, την ψευδαίσθηση ότι μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με όρους διαχρονικής παθογένειας, ο ελληνικός λαός θα ξεχάσει το πάρτι διασπάθισης κοινοτικών πόρων που οργάνωσαν και πρωταγωνίστησαν τα στελέχη του».

«Τη στιγμή που ισοπεδώνεται η Λωρίδα της Γάζας και ο ΟΗΕ κάνει λόγο επισήμως για γενοκτονία, ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε με τον Νετανιάχου», αναφέρει ακόμα.

Καταληκτικά, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «όσο περισσότερο μένουν στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνουν ζημιά», ότι «η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν έχουν άλλο χρόνο για χάσιμο» και πως «οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ