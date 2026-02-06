Mήνυμα για τις εξελίξεις στη δίκη των υποκλοπών εξέδωσε με νέα ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι η σημερινή πρόταση του Εισαγγελέα «αποτελεί μια ακόμα δικαίωση στον αγώνα του Νίκου Ανδρουλάκη», προσθέτοντας ότι «για την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων ασφαλώς θα κρίνει και θα αποφανθεί το Δικαστήριο».

«Είναι σημαντικό που ένας εισαγγελικός λειτουργός, με πλήρη εποπτεία της υπόθεσης και του αποδεικτικού υλικού, διαπιστώνει αυτό που από την πρώτη στιγμή ισχυρίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την υπόθεση του Predator, πριν ακόμα γίνει γνωστή η παρακολούθησή του από την ΕΥΠ: Η υπόθεση του παράνομου λογισμικού με στόχο πολιτικά πρόσωπα και δημόσιους λειτουργούς θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία του Πολιτεύματος και των θεσμών εν γένει», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Για αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης ούτε μια στιγμή δεν δίστασε να απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη και δεν έπαυσε να επιδιώκει την κάθαρση του σκανδάλου, σε αντίθεση με άλλους που είχαν και εκείνοι υποχρέωση να κάνουν το ίδιο, επέλεξαν ωστόσο να κρύβονται».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει επίσης ότι «είναι σημαντικό που ο εισαγγελικός λειτουργός συσχέτισε τη λίστα των θυμάτων του Predator με τους στόχους των επισυνδέσεων της ΕΥΠ και αναρωτήθηκε για την πραγματική σχέση των δύο κέντρων, φωτίζοντας αυτήν την πτυχή της υπόθεσης που για τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν έχει τελειώσει».

«Αυτή η πτυχή», υπογραμμίζει καταληκτικά, «θα φωτιστεί εκ νέου, και εκ των πραγμάτων, όταν υποχρεωθεί, υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης, η Κυβέρνηση να δώσει στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ την τεκμηρίωση της παρακολούθησής του».