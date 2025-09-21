ΠΑΣΟΚ: Μήνυμα στήριξης προς τον Πάνο Ρούτσι για το αίτημα εκταφής του γιου του

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εξέφρασε την «τη συμπαράστασή του στο αίτημα του κ. Πάνου Ρούτσι να γίνει η εκταφή της σορού του παιδιού του, που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών», μέσα από ανακοίνωσή του.

«Πρόκειται για το αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα, στο οποίο οι δικαστικές αρχές οφείλουν να ενσκήψουν», τόνισε.

O Πάνος Ρούτσι βρίσκεται για 7η ημέρα έξω από τη Βουλή στο Σύνταγμα κάνοντας απεργία πείνας και δίψας μέχρι να δικαιωθεί το αίτημά του για εκταφή του γιου του Ντένις ώστε να μάθει από τί πέθαινε στην τραγωδία των Τεμπών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, τα παραπάνω μετέφερε στον κ. Ρούτσι αντιπροσωπεία του κόμματος, αποτελούμενη από τον γραμματέα της ΚΟ Δ. Μπιάγκη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Δ. Μάντζο και τη βουλευτή και μέλος των επιτροπών για τα Τέμπη Μ. Αποστολάκη, που τον συνάντησε έξω από τη Βουλή όπου και παραμένει εδώ και μέρες κάνοντας απεργία πείνας.