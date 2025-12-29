ΠΑΣΟΚ: «Όχι άλλο αντικείμενο πολιτικού παζαριού η επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών»

Νέο μήνυμα εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο πολιτικού παζαριού και τονίζοντας τη σημασία της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ευθύνης στη διαδικασία.

Στελέχη του κόμματος, σχολιάζοντας πρόσφατη διαρροή κυβερνητικών πηγών, επισήμαναν: «Η λογική της πρότασης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν να πάψει να είναι αντικείμενο πολιτικού παζαριού η επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, εισηγούμενος μια δημόσια διαδικασία κατάθεσης βιογραφικών, «άνοιξε την όλη διαδικασία στην κοινωνία με όρους αξιοκρατίας».

«Tο ΠΑΣΟΚ, συνεπώς, πιστό στη λογική της πρότασής του, είναι έτοιμο να καταθέσει τις προτάσεις του – όπως οφείλει κάθε κόμμα – στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να λάβει τις σχετικές αποφάσεις, όπως ορίζεται ρητώς στο Σύνταγμα», προσθέτουν στελέχη του κόμματος ενώ καλούν τον Πρόεδρο της Βουλής να προσδιορίσει άμεσα τη συνεδρίαση του οργάνου.

Στην ίδια κατεύθυνση, τα στελέχη τόνισαν ότι «τα θέματα των ανεξάρτητων αρχών δεν είναι συμβολικά, αλλά βαθιά ουσιαστικά και αντανακλούν στην ποιότητα της δημοκρατίας μας».

Υπενθυμίζουν μάλιστα τις πρόσφατες «στοχευμένες επιθέσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας» καθώς και τη νυχτερινή αλλαγή της σύνθεσης της ΑΔΑΕ κατά τη διάρκεια έρευνας για τις υποκλοπές, την οποία η κυβέρνηση μεθόδευσε «σε αγαστή συνεργασία με τον κ. Βελόπουλο και μάλιστα χωρίς να συντρέχει καν η πλειοψηφία των 3/5 που απαιτεί το Σύνταγμα».

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζει ότι «η πρόταση μας για απόλυτη διαφάνεια είναι η πυξίδα των επιλογών μας για να μπει τέλος στις πρακτικές της κυβέρνησης που προσβάλλουν τους θεσμούς».