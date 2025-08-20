Μαρινάκης: «Ψευδές το δημοσίευμα για τα επιδόματα επικινδυνότητας σε υπαλλήλους της Βουλής»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διέψευσε σήμερα (20/8) κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα περί χορήγησης επιδόματος επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη του, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τόνισ ότι δεν υπήρξε καμία σχετική απόφαση, ενώ διευκρίνισε ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο αφορά μόνο ειδικότητες που ήδη δικαιούνται το επίδομα, όπως οι καθαρίστριες.

«Το επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής δεν υπάρχει, ήταν ένα ψευδές δημοσίευμα, το οποίο βγήκε μέσα στο καλοκαίρι. Δεν νομοθέτησε ή αποφάσισε κάτι η Βουλή, το οποίο δίνει σε κάποιον επίδομα.

Διαβάστε επίσης: Εποχικοί Πυροσβέστες και Στρατιωτικοί στα κάγκελα για το επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους Βουλής

Στη σχετική διάσκεψη που έγινε, με τη σύμφωνη γνώμη σχεδόν όλων των κομμάτων, αποφασίστηκε η προσαρμογή στη νομοθεσία που ισχύει για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν αποφασίστηκε να δοθεί κάποιο επίδομα. Είναι η νομοθεσία του 2015, η οποία εφαρμόζεται μέχρι σήμερα με τη σύμφωνη γνώμη όλων των υπολοίπων κομμάτων και των εκπροσώπων των κομμάτων αυτών.Είναι και για έναν πολύ μικρό αριθμό υπαλλήλων που ήδη δικαιούνται το επίδομα, ειδικότητες όπως είναι οι καθαρίστριες. Άρα δεν αποφασίστηκε κανένα επίδομα να δοθεί σε κανέναν υπάλληλο που δεν το δικαιούταν μέχρι πρότινος» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.