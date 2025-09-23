«Παζάρια για τη Μέση Ανατολή»: Πώς αντιδρά η αντιπολίτευση στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη–Ερντογάν

Η αιφνίδια αναβολή της προγραμματισμένης συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η συνάντηση ακυρώθηκε έπειτα από αίτημα της τουρκικής πλευράς, λόγω συμμετοχής του Ερντογάν σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η θέση της κυβέρνησης: «Άλλο αναβολή, άλλο ακύρωση»

Την επίσημη θέση της κυβέρνησης για την αναβολή της συνάντησης μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας το απόγευμα της Τρίτης στο κανάλι One.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η αναβολή προήλθε από την τουρκική πλευρά, η οποία ζήτησε να μετατεθεί η προγραμματισμένη συνάντηση για την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου:

«Ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά να αλλάξει η σημερινή συνάντηση και να βρεθεί μια κοινή ώρα για να μεταφερθεί η συνάντηση για αύριο Τετάρτη (24/9)».

Απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης προχώρησε σε αιχμηρή τοποθέτηση, θέτοντας ερωτήματα για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης:

«Να πάρουμε το ενδεχόμενο ότι είναι παρελκυστική η αναβολή για τα μάτια του κόσμου, ότι έψαχνε να βρει δικαιολογία να το δεχθούμε και δεν είναι αναβολή και είναι ακύρωση.

Να μην αρνηθώ ότι μπορεί να υπάρχει. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια κίνηση που θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια, άλλο αναβολή, άλλο ακύρωση, πρέπει να πάρουν ένα μέρος κατά της χώρας και να επιτεθούν πριν καλά - καλά μάθουν τι συνέβη;»

Συνεχίζοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε το ενδεχόμενο ακύρωσης από την Τουρκία ως υπόθεση, τονίζοντας πως αυτό δεν συνεπάγεται ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης:

«Έστω ότι η Τουρκία – υποθετικά, να μην παρερμηνευτώ – ακυρώσει τη συνάντηση. Αυτό τι σημαίνει; Είναι κάτι που πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση;»

ΚΚΕ: «Διπλωματική επίδειξη δύναμης - Παζάρια για τη Μ. Ανατολή»

Το ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε:

«Η αναβολή της προγραμματισμένης συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, την τελευταία στιγμή δεν είναι άσχετη με τα παζάρια Τραμπ - Ερντογάν για τη μοιρασιά της λείας στη Μ. Ανατολή.»

«Εκτίθενται όσοι καλλιεργούν τον εφησυχασμό των “ήρεμων νερών” με πρωτοβουλία της τουρκικής πλευράς.

Παραπέμπει σε διπλωματική επίδειξη δύναμης εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία προφανώς και δεν είναι άσχετη με τα παζάρια που είναι σε εξέλιξη και αφορούν, μεταξύ άλλων, και τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα.»

«Το ΚΚΕ δεν έτρεφε προσδοκίες για τη συγκεκριμένη συνάντηση, έχοντας επανειλημμένα επισημάνει τους κινδύνους από την ατζέντα των συζητήσεων μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας-Τουρκίας, πίσω από την οποία κρύβονται οι διευθετήσεις με ΝΑΤΟϊκή σφραγίδα.»

ΠΑΣΟΚ: «Λάθος μήνυμα σε κρίσιμη συγκυρία»

Ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε:

«παρά τις χαμηλές προσδοκίες και το ευρύτερο κλίμα, που δεν είναι ιδανικό, η συνάντηση θα προσέφερε έστω το θεσμικό πλαίσιο, ώστε η Ελληνική Κυβέρνηση να θέσει τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν στον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας και στην ακώλυτη ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, απέναντι στον επίμονο τουρκικό αναθεωρητισμό».

Το αρμόδιο στέλεχος του κόμματος αναφέρει ότι «εφόσον πρόκειται, πράγματι, για αναβολή και όχι ακύρωση, η συνάντηση οφείλει να πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ».

«Σε αντίθετη περίπτωση αυτή θα ήταν μια ακόμη απτή απόδειξη της υποβάθμισης και της υποτίμησης της χώρας μας από την Τουρκική Κυβέρνηση, που δείχνει ότι δεν σέβεται το διάλογο παρά μόνο όταν έχει να αποκομίσει οφέλη από αυτόν».

ΣΥΡΙΖΑ: «Άλλο ένα “επίτευγμα” της εξωτερικής πολιτικής με... αυτοπεποίθηση»

Η Ρένα Δούρου, Τομεάρχισσα Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολίασε:

«Η αναβολή, λίγες μόλις ώρες πριν από την πραγματοποίηση της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, “ύστερα από αίτημα της τουρκικής πλευράς”, φέρνει στο προσκήνιο ξανά, την περιθωριοποίηση της Ελλάδας στην οποία έχει οδηγήσει η τυχοδιωκτική, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική, εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.»

«Εδώ και έξι χρόνια η Ελλάδα έχει επιλέξει το ρόλο του δεδομένου, προβλέψιμου συμμάχου, που δέχεται εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα από την Τουρκία, χωρίς να τολμά να ασκήσει τη διεκδικητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που απαιτεί σήμερα η διεθνής συγκυρία.»

«Η συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ήταν προφανώς για τον Τούρκο πρόεδρο μια ήσσονος σημασίας συνάντηση, με έναν δεδομένο συνομιλητή, που μπορεί και να αναβληθεί ενόψει σημαντικότερων συναντήσεων, με κύρια εκείνη με τον Αμερικανό πρόεδρο.»

Ελληνική Λύση: «Ανεπιθύμητος ο πρωθυπουργός - Εθνικό έγκλημα»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, δήλωσε:

«Δραματικές οι εξελίξεις στις ΗΠΑ. Ανεπιθύμητος ο πρωθυπουργός και η ηγεσία της χώρας από τον Τραμπ, ανεπιθύμητος και από τον Ερντογάν. Πλήρης απαξία. Στο πρόσωπο όμως του πρωθυπουργού τελείωσε η Ελλάδα μας.»

«Εμείς τα λέγαμε. Βάλανε απέναντι τον Τραμπ και θα το πληρώσει η Ελλάδα. Για εμάς πλέον, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί είναι συνυπεύθυνοι. Για εμάς είναι και ανεπιθύμητοι γιατί έκαναν εθνικό έγκλημα, λόγω της απαξίας που υπέστη η Ελλάδα με την επίθεση και τις ύβρεις εναντίον του Τραμπ.»