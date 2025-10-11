Πέθανε η μητέρα του Κυρανάκη: «Δεν σε νίκησε ο καρκίνος, εσύ νίκησες»

Πένθος για τον ο Κωνσταντίνο Κυρανάκη γνωστοποίησε το θάνατο της μητέρας του μέσα από τα social media.
Σε ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών έγραψε χαρακτηριστικά:
«Καλό Παράδεισο μανούλα. Έφυγες για τον ουρανό να ξεκουραστείς και να μας φροντίζεις από ψηλά.
Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες μόνη σου με τόση υπομονή και δύναμη. Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες να ζω χωρίς να σταματώ ποτέ την προσπάθεια. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες να έχω πίστη στο Θεό.
Δεν σε νίκησε ο καρκίνος, εσύ νίκησες γιατί δεν τον άφησες να σου στερήσει ό,τι αγαπούσες μέχρι την τελευταία ώρα. Ήσουν δυνατή και περήφανη. Θα σε αγαπώ για πάντα».
- Τζίνα Αλιμόνου μετά την καταδίκη του πρώην συντρόφου της: «Όλοι μπορεί να ξεφύγουμε»
- Βίντεο ντοκουμέντο από τον Αγ. Παντελεήμονα: Βαριά χτυπημένος και μεσ' τα αίματα ο Πολωνός μπαίνει στο σούπερ μάρκετ ζητώντας βοήθεια
- «Βόμβες» Μπέικον για Παναθηναϊκό: «Ο Μαντζούκας ήθελε να παίξουμε ξύλο, η ομάδα ήταν κακή»
- Ο Τεττέη συστήνεται ξανά: «Είμαι ο Τέττε και είμαι Κυψελιώτης» - Η Φωκίωνος Νέγρη και το «μαϊμού»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.