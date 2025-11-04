Πέθανε η υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Αναστασία Γεωργαλή - Η ανακοίνωση του κόμματος

'Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών η υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ και υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Ευρυτανίας, Αναστασία Γεωργαλή.

Σύμφωνα με την ανακοίωση της οικογένειας της, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου του 2025.

Το ΠΑΣΟΚ με τη σειρά του εξέφρασε τα συλλυπητήρια του κάνοντας λόγο για «μια δυναμική γυναίκα που τίμησε με τους αγώνες της τη Δημοκρατική Παράταξη».

Αναστασία Γεωργαλή: Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κόμματος αναφέρει: «Με βαθιά συγκίνηση το ΠΑΣΟΚ αποχαιρετά την Αναστασία Γεωργαλή, μια δυναμική γυναίκα που τίμησε με τους αγώνες της τη Δημοκρατική Παράταξη» και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της.

Υποψήφια Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και παρούσα στους αυτοδιοικητικούς αγώνες στην Ευρυτανία που τόσο πολύ αγαπούσε και εργάστηκε για την καλύτερη προοπτική των συμπολιτών της», σημειώνεται στη συλλυπητήρια δήλωση.