Πέθανε ο Γιώργος Λουλουδάκης σε ηλικία 71 ετών: Ήταν ιστορικό στέλεχος της ΝΔ

Θλίψη προκάλεσε στον κόσμο της πολιτικής η είδηση του θανάτου του Γιώργου Λουλουδάκη, που αποτελούσε ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης 19/08 σε ηλικία 71 ετών.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Λουλουδάκης υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Νέας Δημοκρατίας ενώ είχε και θέσεις ευθύνης, ενώ συμμετείχε και σε υψηλά όργανα του κόμματος, όπως η Κεντρική Επιτροπη.

Γεννήθηκε στη Δράμα στις 17 Ιανουαρίου 1955, με καταγωγή από τη Ρουμελή Μυλοποτάμου Κρήτης, ενώ σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ και μιλούσε αγγλικά.

Ο εκλιπών ήταν ιδρυτικό στέλεχος της ΟΝΝΕΔ, πρόεδρος Τοπικής Επιτροπής ΟΝΝΕΔ, μέλος Γραμματείας Συνοικιακού, ιδρυτικό μέλος της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΑΣΟΕΕ, εκλεγμένος στο Δ.Σ. φοιτητών ΑΣΟΕΕ, Γενικός Γραμματέας Τοπικής Οργάνωσης, Γενικός Γραμματέας ΝΟΔΕ, Περιφερειάρχης ΚΕΠΟ και μέλος ΔΑΚΕ Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας.

Υπηρέτησε επίσης ως μέλος στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», Διευθυντής στο υφυπουργείο Τουρισμού, Διευθυντής Υφυπουργού Εξαγωγικού Εμπορίου και Διευθυντής πολιτικού γραφείου Υφυπουργού Εξωτερικών.

Σημειώνεται πως αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία το Νοέμβριο του 2024 καθώς διαφωνούσε με την διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Αναλυτικά η ανάρτηση Σαμαρά για τον Γιώργο Λουλουδάκη

«Ο Γιώργος Λουλουδάκης υπήρξε ένας γνήσιος, αυθεντικός και ακαταπόνητος αγωνιστής της Παράταξης. Άνθρωπος ακέραιος, υπέροχος οικογενειάρχης και κάτι παραπάνω από στενός μου συνεργάτης. Είμαι συγκλονισμένος από τον αδόκητο χαμό του. Αντίο Γιώργο! Αντίο αδελφέ…»