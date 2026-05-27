Πηγές ΥΠΕΘΑ για Τουρκία: «Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και πολιτικά τετελεσμένα»

Τι αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΘΑ για τοποθετήσεις από την Τουρκία σχετικά με την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου.

Αιγαίο ναυτικό
Πολεμικό Ναυτικό | In Time / Νίκος Χαλκιόπουλος
Στις τοποθετήσεις που προέρχονται από την τουρκική πλευρά αναφέρονται πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με φόντο τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου.

«Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα», τονίζουν οι πηγές του ΥΠΕΘΑ.

«Σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έωλες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια, ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», συμπληρώνουν. 

«Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια», καταλήγουν οι πηγές.

