Πηγές ΥΠΕΘΑ: «Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για εξαπάτηση στρατιωτικών»

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας τονίζουν πως οι ισχυρισμοί για το Νέο Μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων είναι «ανακριβείς», ενώ παράλληλα επισημαίνουν ότι παρά το γεγονός ότι αποδείχθηκαν πως δεν ισχύουν, ορισμένοι εξακολουθούν να αναπαράγουν έωλα επιχειρήματα περί δήθεν «εξαπάτησης» των στελεχών από τα στοιχεία που το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει παρουσιάσει.

Οι εσφαλμένοι ισχυρισμοί αφορούν αρχικώς περί «μείωσης στους μισθούς ορισμένων κατηγοριών στελεχών», εν συνεχεία «μείωσης σύνταξης και εφάπαξ», και κατόπιν «μελλοντικής μείωσης από την προσωπική διαφορά».

Ως εκ τούτου, οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν επιδέχονται αμφισβήτηση τα εξής:

1. Κάθε στέλεχος θα λαμβάνει σημαντικά υψηλότερο μισθό από τις 27/1/2026 (αναδρομικά από 1/10/2025). Τα Φύλλα Μισθοδοσίας Φεβρουαρίου που απεστάλησαν το κατέδειξαν με απόλυτη ευκρίνεια.

2. Όλα τα στελέχη λαμβάνουν μεσοσταθμικές αυξήσεις 12-24% σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο. Προδήλως η σύγκριση αφορά στο σύνολο των αυξήσεων που χορηγούνται.

3. Όλα τα στελέχη θα λαμβάνουν υψηλότερες αποδοχές έως την τελευταία ημέρα της ενεργούς δράσης του στις Ένοπλες Δυνάμεις (κατ’ έτος και σωρευτικά). Η προβολή που το αποδεικνύει προφανώς αφορά στις μεικτές αποδοχές, καθόσον τα ποσοστά κρατήσεων και φορολογίας είναι εξατομικευμένα, ενώ σημαντικό τμήμα τους λειτουργεί ανταποδοτικά.

Ενδεικτικό παράδειγμα η σειρά 2010:

Ένας ΑΣΕΙ 2010 θα λάβει συνολικά για τα υπόλοιπα 16 χρόνια υπηρεσίας του στις μεικτές αποδοχές 600,242 ευρώ από 521,054 (+79,188 ευρώ), αύξηση 15,20% (χωρίς επιδόματα).

Ένας ΑΣΣΥ 2010 θα λάβει συνολικά για τα υπόλοιπα 18 χρόνια υπηρεσίας του στις μεικτές αποδοχές 567,303 ευρώ από 471,066 (+96,237), αύξηση 20,43% (χωρίς επιδόματα).

Ένας ΕΠΟΠ 2010 θα λάβει συνολικά για τα υπόλοιπα 20 χρόνια υπηρεσίας του στις μεικτές αποδοχές 507,525 ευρώ από 454,004 (+53,521 ευρώ), αύξηση 11,80% (χωρίς επιδόματα)

4. Με το Νέο Μισθολόγιο κάθε στέλεχος θα λαμβάνει υψηλότερη σύνταξη καθώς οποιαδήποτε αύξηση στις τακτικές αποδοχές επηρεάζει αυξητικά τη σύνταξη.

5. Επιπλέον, κάθε στέλεχος θα λαμβάνει μεγαλύτερο εφάπαξ, αφού υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο σημαίνει υψηλότερο αναλογικά εφάπαξ, ειδικά για τις περιπτώσεις της κατηγορίας εξ υπαξιωματικών που θα λαμβάνουν τα υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια (του Συνταγματάρχη) για όλα τα εναπομείναντα χρόνια της μεταβατικής περιόδου.

6. Ουδεμία μελλοντική «κρυφή» μείωση υφίσταται στους μισθούς των στελεχών μέσω της Προσωπικής Διαφοράς, καθόσον αυτή δεν υφίσταται στο μισθολόγιο τους. Αυτό αποδείχτηκε άλλωστε από την έκδοση των Φύλλων Μισθοδοσίας Φεβρουαρίου.

7. Το νέο Μισθολόγιο είναι δικαιότερο. Ανταμείβει τις αυξημένες αρμοδιότητες και τις ιδιαιτερότητες των συνθηκών. Αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης και θεσπίζεται νέο επίδομα διοίκησης, το οποίο θα λαμβάνουν 3.000 περίπου αξιωματικοί και υπαξιωματικοί.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Αντιπλοίαρχος , με 23 έτη υπηρεσίας, έγγαμος – 2 τέκνα θα λάβει 18,8% αύξηση στις καθαρές αποδοχές (από 1.913 ευρώ σε 2.273). Ως κυβερνήτης φρεγάτας θα λάβει αύξηση 52,3% (2.913, +1.000 ευρώ).

Ταγματάρχης , με 17 έτη υπηρεσίας, έγγαμος – 2 τέκνα θα λάβει αύξηση στις καθαρές αποδοχές 19,2% (από 1.671 ευρώ σε 1.992 ευρώ). Ως διοικητής υπομονάδας στην παραμεθόριο θα λάβει 24,4% αύξηση (2.180 ευρώ, +509 ευρώ).

Ανθυπασπιστής Διοικήσεως Μεραρχίας , με 14 έτη υπηρεσίας, έγγαμος – 1 τέκνο, θα λάβει αύξηση στις καθαρές αποδοχές 22,3% (από 1.326 ευρώ σε 1.621).

Κελευστής , με 1 έτος υπηρεσίας, άγαμος, πλήρωμα κανονιοφόρου, θα λάβει αύξηση στις καθαρές αποδοχές 67,8% (από 901 ευρώ σε 1.512 ευρώ).

Δίοπος, 7 έτη υπηρεσίας, πλήρωμα φρεγάτας, θα λάβει αύξηση στις καθαρές αποδοχές 51,4% (από 952 ευρώ σε 1.441).