Πλεύρης: «Όταν μπαίνεις στη χώρα παράνομα, θα είσαι πάντα παράνομος»

Στην εκπομπή «Πρωινή ζώνη» στο Action24 μίλησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, για το νέο νομοσχέδιο που αφορά την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού με πιο αυστηρά μέτρα. Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Δεν δίνουμε τη δυνατότητα σε κανένα που μπαίνει παράνομα να νομιμοποιηθεί όσα χρόνια και αν περάσουν. Όταν μπαίνεις μέσα παράνομα θα είσαι πάντα παράνομος».

«Ποινικοποιούμε την παράνομη παραμονή. Αν απορριφθεί η αίτηση ασύλου αυτομάτως υπάρχει ποινικό αδίκημα με 2-5 χρόνια φυλακή και μόνη δυνατότητα να συνεργαστεί για να επιστρέψει πίσω στη χώρα από την οποία ήλθε. Για να έχει απορριφθεί το άσυλο σημαίνει ότι ήρθε από χώρα που δεν κινδυνεύει».

«Υπάρχουν κατατρεγμένοι άνθρωποι αλλά και κακομαθημένοι»

Στην συνέχεια ο υπουργός αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στις δομές ασύλων:

«Εάν δεν είσαι δικαιούχος ασύλου το δικαίωμά σου είναι να επιστρέψεις, δεν μπορείς να επιβαρύνεις την κοινωνία. Υπάρχουν κατατρεγμένοι άνθρωποι αλλά και κακομαθημένοι, πήγα σε δομές και βλέπεις στις ανοιχτές που φιλοξενείς κόσμο που τρώει, πίνει και κυκλοφορεί ελεύθερα, ένα 20% κάνει ζημιές. Τα τραπέζια τα έχουν βιδωμένα γιατί αν ενοχλούνται από το φαγητό τα αναποδογυρίζουν».

Πιο συγκεκριμένα για την κατάσταση στην Κρήτη είπε:

«Θα γίνει δομή καθώς από τις αρχές του έτους οι ροές είναι 27.000 και από αυτές οι 12.000 ήταν στην Κρήτη. Έχει γίνει ένας διάδρομος που θέλουμε να περιορίσουμε αλλά για το επόμενο διάστημα δεν μπορούμε να εκμηδενίσουμε».

«Σε πρώτη φάση είμαστε σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση να υπάρχουν τρεις χώροι προσωρινοί. Έχουμε σε Χανιά και Ρέθυμνο και ψάχνουμε το Ηράκλειο. Οι επόμενοι μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος είναι μήνες που υπάρχουν μεταναστευτικές ροές».

Εξήγησε, τέλος, ότι «τα κυκλώματα επιλέγουν σημεία χωρίς δομές γιατί στόχος τους είναι οι μετανάστες να μεταφέρονται γρήγορα στην ενδοχώρα».