Με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ύστερα από νέες δημόσιες αναρτήσεις του βουλευτή, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στις αναρτήσεις του, ο Παύλος Πολάκης επιτίθεται στο στέλεχος του κόμματος Δημήτρη Χατζησωκράτη, με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι επισπεύδεται η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Παράλληλα, ζητά με επιμονή τη σύγκληση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

«ΣΩΚΡΑΤΗ ΦΑΜΕΛΛΕ !!! Μετα απο αυτα τα δημοσιευματα ,του αχαρακτηριστου Χατζησωκρατη που προτεινει ΑΝΑΣΤΟΛΗ(!!!) λειτουργιας του Συριζα και παραδοση περιουσιας αφενός(φωτο 1) και την αναγγελια δημιουργιας του κομματος Τσιπρα,μετα την επισπευση και του κομματος Καρυστιανου (φωτο2) .. ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και βεβαια και Κεντρικη Επιτροπη μετα;; ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΩΝΙΑ ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ;; Συγκαλεσε Πολιτικη Γραμματεια ΑΜΕΣΑ».