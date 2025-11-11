Πολεμικό Ναυτικό: Τεράστιο κύμα παραιτήσεων στελεχών - Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Κύμα... μεγάλης φυγής από τις Ένοπλες Δυνάμεις, με τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι ενώσεις στρατιωτικών να επιβεβαιώνουν το πρόβλημα που υπάρχει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής, ήδη μέσα στο 2025 έχουν αποχωρήσει ή παραιτηθεί από το Πολεμικό Ναυτικό 276 στελέχη, που έρχονται να προστεθούν στα 224 που είχαν φύγει το διάστημα Ιανουάριος - Οκτώβριος, του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν οι αποχωρήσεις αφορούν υπαξιωματικούς αλλά και γιατρούς και μηχανικούς.

Στο θέμα έχουν πάρει θέση τόσο το τμήμα Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και ο αντίστοιχος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης.

«Απαξιώνουν συστηματικά το έργο τους»

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του: «εκφράζει την απόλυτη στήριξή του στα δίκαια αιτήματα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, που βλέπουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να απαξιώνουν συστηματικά το έργο τους και να υποβαθμίζουν τις συνθήκες υπηρεσίας και εξέλιξής τους.

Οι μαζικές παραιτήσεις στο Πολεμικό Ναυτικό και η γενικευμένη απογοήτευση στα Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων δεν είναι «σύμπτωση», αλλά αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής:

Της απαξίωσης των υπαξιωματικών ,

, Της έλλειψης ουσιαστικών μέτρων για το προσωπικό,

Της αδιαφορίας για το υπηρεσιακό και κοινωνικό τους μέλλον.

Οι αριθμοί είναι κατατοπιστικοί μιας αμείλικτης κατάστασης που διαμορφώνεται συστηματικά στο Πολεμικό μας Ναυτικό, ενώ αποδεικνύουν απερίφραστα την καθολική αποτυχία της κυβέρνησης. Ειδικότερα, μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2024 σημειώθηκαν 224 αποχωρήσεις-παραιτήσεις, ενώ για το ίδιο χρονικό διάστημα το 2025, καταγράφονται ακόμη 276.

Εδώ και καιρό και εκ του αποτελέσματος αναδεικνύεται η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και η ανισότητα μεταχείρισης των στελεχών. Όμως, η κυβέρνηση επιλέγει να χειρίζεται την τύχη τους με αλαζονεία και αδιαφάνεια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία:

Στηρίζει τις πρωτοβουλίες των στελεχών των ΕΔ για θεσμική δικαιοσύνη και αξιοκρατία,

Ζητά την άμεση αναθεώρηση των συνεχιζόμενων πολιτικών που ωθούν σε κύμα εκτεταμένων παραιτήσεων,

Καλεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να σεβαστεί τα στελέχη που υπηρετούν την πατρίδα και να προβεί σε ειλικρινή διάλογο ακόμα και πριν κατατεθεί το επικείμενο πολυνομοσχέδιο-έκτρωμα.

Στεκόμαστε δίπλα στα στελέχη και στις οικογένειές τους, υπερασπιζόμενοι την αξιοπρέπεια και το κύρος του στρατιωτικού επαγγέλματος, κατανοώντας την ανάγκη ύπαρξης δίκαιων συνθηκών υπηρεσίας για όλους αλλά και μια εθνική στρατηγική με επίκεντρο τον άνθρωπο μέσα στο σύγχρονο περιβάλλον για την ασφάλεια στον τόπο μας».

«Αποδυναμωμένο και απογοητευμένο προσωπικό»

Παράλληλα, τις προηγούμενες ημέρες, ο Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στη συνεδρίαση της επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής τόνισε μεταξύ άλλων πως «δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή εθνική άμυνα με αποδυναμωμένο και απογοητευμένο προσωπικό».

Υπογράμμισε ότι οι υπαξιωματικοί αποτελούν «τη ραχοκοκαλιά των Ενόπλων Δυνάμεων» και ότι η Πολιτεία οφείλει να διαμορφώσει μια νέα, δίκαιη πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό, με αναγνώριση της εμπειρίας, ίσες ευκαιρίες εξέλιξης, πραγματική επένδυση στην εκπαίδευση, αλλά και στη μέριμνα του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού.