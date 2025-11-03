Πολύ βαρύ κλίμα στην τηλεδιάσκεψη ΚΟ της ΝΔ με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ: «Πάρτε το πίσω»

Ανέβηκαν οι τόνοι σε σημερινή (3/11) τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, και τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader, το κλίμα στη συζήτηση ήταν πολύ βαρύ, με κάποιος γαλάζιους βουλευτές να επικρίνουν και να αντιδρούν σε έντονο τόνο για τον χρονισμό της απόφασης και τον τρόπο που ανακοινώθηκε.
Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος φέρεται να είπε: «Πάρτε το πίσω. Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση. Όχι μασάζ. Πώς θα ζητήσουμε ψήφο στον κόσμο; Θα τους λέμε ψηφίστε μας να σας κλείσουμε;»
Σύσκεψη για ΕΛΤΑ: «Ποιοι είστε, πώς την έχετε δει;»
Στον ίδιο τόνο, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος φέρεται να είπε: «Κύριοι έχουμε προεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όχι τεχνοκρατική δημοκρατία. Ποιοι είστε και πώς την έχετε δει;
Ο Θεόδωρος Καραόγλου από την άλλη φέρεται να είπε: «Με εσάς ισχύει το…ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος. Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες».
Η Φωτεινή Αραμπατζή αναφέρεται πως τόνισε: «Η χώρα πέρασε τη φάση των μνημονίων. Δεν είμαστε σε τέτοιο καθεστώς για να επικαλείστε άμεση ανάγκη. Κάνετε διάλογο εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής. Δεν έχετε έστω και την ελάχιστη ενσυναίσθηση; Ξεχείλισε το ποτήρι».
Ο Βασίλης Οικονόμου επίσης φέρεται να παρατήρησε: «Λάθος ότι η σύσκεψη έπεται των ανακοινώσεων».
Και η Σέβη Βολουδάκη φερόμενα ξέσπασε: «Έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε τώρα κι αυτά. Να αποδοθούν ευθύνες».
