Πολυάσχολο Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Μητσοτάκη: Παράνομος τζόγος, αγροτικό πετρέλαιο και ενοίκια

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αρμόδιος υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, παρουσιάζουν σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο.

Μεταξύ άλλων, η νομική μεταρρύθμιση προβλέπει βαριές ποινές φυλάκισης, υψηλά χρηματικά πρόστιμα, σφράγιση καταστημάτων και αφαίρεση αδειών, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Στόχος είναι να περιοριστεί ο παράνομος τζόγος, μία οικονομία ύψους περίπου 1,6 δισ. ευρώ, με αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση και διατήρηση άδειας λειτουργίας σε Ίντερνετ καφέ, τα οποία συχνά λειτουργούν ως «βιτρίνες» για παράνομες δραστηριότητες.

Νέο οικονομικό νομοσχέδιο στα χέρια του Μητσοτάκη

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο ποινικό σκέλος, έτσι ώστε το νέο πλαίσιο να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους επιτήδειους. Όσοι διοργανώνουν παίγνια χωρίς άδεια θα αντιμετωπίζουν βαριές ποινές φυλάκισης και υψηλά χρηματικά πρόστιμα, ενώ στις περιπτώσεις τυχερών παιγνίων οι κυρώσεις γίνονται ακόμη πιο αυστηρές, φτάνοντας μέχρι και πολυετείς καθείρξεις.

Σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π) το 2024, σχεδόν 800.000 πολίτες φέρονται να έπαιξαν σε μη αδειοδοτημένα site, σε παράνομες λέσχες και σε παράνομα καζίνο. Η Ε.Ε.Ε.Π. έχει ήδη μία «μαύρη λίστα» παράνομων παρόχων που μετρά σχεδόν 11.000 ιστοτόπους.

Στο νομοσχέδιο για τον παράνομο στοιχηματισμό θα ενσωματωθούν και άλλες διατάξεις για συνταξιοδοτικά, μισθολογικά και φορολογικά θέματα.

Νομοσχέδιο για τζόγο: Οι λοιπές διατάξεις

Η επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων το χρόνο αντί ενός σε περίπου 50.000 ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν «εκτός έδρας» και μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων που εμπίπτει στο μέτρο) και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, και: Αυτόματη διαγραφή από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης των ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που ισχύει η απαγόρευση νέων αδειών και μεταβιβάζονται είτε με αγοραπωλησία είτε με γονική παροχή είτε με κληρονομιά. Επίσης, για όσο διάστημα ισχύει ο περιορισμός δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή τους στο Μητρώο