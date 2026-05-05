Πώς θα απορρίψει η κυβέρνηση την Εξεταστική για τις υποκλοπές μετά το «όχι» σε Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 

Κόκκινη γραμμή στη «σκανδαλολογία» που χρεώνει στην αντιπολίτευση με στόχο τη φθορά της κυβέρνησης χαράσσει το Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας διπλό «όχι» τόσο στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστεράς για Προανακριτική Επιτροπή διερεύνησης τυχόν ποινικών ευθυνών των Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και στην Εξεταστική που προτείνει η Χαριλάου Τρικούπη για τις υποκλοπές.

«Αυτό τους ενδιαφέρει, να μετατρέψουν τη χώρα και την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα ατελείωτο, απέραντο δικαστήριο, σε μια ατελείωτη συζήτηση επί ποινικών ζητημάτων, χωρίς πραγματικά στοιχεία», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης δίνοντας τον τόνο και το σκεπτικό της κυβέρνησης.

Κρίνοντας αμφότερες τις προτάσεις της αντιπολίτευσης ως μία προσπάθεια για μετατροπή της πολιτικής σε μια «ποινική διαδικασία χωρίς στοιχεία», η κυβέρνηση έχει ήδη έτοιμα τα «όπλα» αντίδρασής της, με στόχο να μη συρθεί η πολιτική ζωή σε κλίμα ακραίας πόλωσης και να μην εγκλωβιστεί η ίδια σε μια διαδικασία που θα μονοπωλεί καθημερινά τη δημόσια συζήτηση με Υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη να καταθέτουν σε ειδικές Επιτροπές της Βουλής. Συνεργάτες του Πρωθυπουργού υπογραμμίζουν ότι το θέμα χειρίζεται η δικαιοσύνη και είναι αυτή που θα δώσει απαντήσεις.

Τα επόμενα βήματα: Τι ισχύει με το δικαίωμα της μειοψηφίας

Ως προς την Εξεταστική για τις υποκλοπές οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα παρακάμψει τη σύστασή της με το δικαίωμα της μειοψηφίας και άρα με 120 «ναι», αξιοποιώντας το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής σύμφωνα με το οποίο εάν αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής εμπίπτει σε θέματα «εξωτερικής πολιτικής» ή «εθνικής άμυνας» απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία 151 θετικών ψήφων. Η τεκμηρίωση της εν λόγω θέσης θα αντληθεί από το περιεχόμενο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και την αναφορά στην ΕΥΠ.

Η αντίδραση της αντιπολίτευσης αναμένεται δεδομένα σφοδρή. Ωστόσο, στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμάται ότι το πολιτικό κόστος της συναίνεσής τους θα είναι μικρότερο από εκείνο της απόρριψης της πρότασης και είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την προσπάθεια να μετατραπεί η πολιτική ζωή σε απέραντο δικαστήριο. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν αποκλείουν ακόμα και το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, σχολιάζοντας πως σε αυτή την περίπτωση θα επιβεβαιωθεί απλώς πόσο «μπετόν αρμέ» είναι η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Οι «απαντήσεις» για το «όχι» σε Προανακριτική Επιτροπή

Αναφορικά με τις προτάσεις για συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, η κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου τις απέρριψε ως επιχείρηση οικοδόμησης αντικυβερνητικής ατζέντας, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτουν ούτε στοιχεία ούτε καν ενδείξεις τέλεσης αδικημάτων από δύο πρόσωπα που «ήταν μέρος της προσπάθειας λύσης και όχι μέρος του προβλήματος».

Σύμφωνα με την κυβέρνηση η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν παραθέτει ούτε ένα στοιχείο για τη σύστασή της. «Το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του αναφέρεται σε “παράνομο μηχανισμό με όλα τα χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε καθετοποιημένη δομή και κεντρική καθοδήγηση”. Ωστόσο, από πουθενά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο ή “οργανωμένο και συστηματικό εγκληματικό φαινόμενο, για το οποίο υπάρχουν αναντίρρητες αποχρώσες ενδείξεις ότι είχε σταθερή δομή, απολάμβανε κάλυψης και συνδρομής”: τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Αντιστοίχως αποδομώντας την κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστεράς, στάθηκε στο σημείο που αναφέρει ότι για τη διενέργεια προκαταρκτικής «δεν απαιτείται η ύπαρξη αποδείξεων ή αποχρώσεων ισχυρών ενδείξεων ενοχής, αλλά μόνη αναφορά πραγματικών περιστατικών που είναι άξια δικαστικής διερεύνησης».