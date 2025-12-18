Μενού

Πόσα χρήματα παίρνει ο Νίκος Παππάς ως Ευρωβουλευτής

Σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, όλοι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λαμβάνουν την ίδια αποζημίωση βάσει του ενιαίου καθεστώτος που ισχύει από το 2009.

Ο Ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς | instagram/3pfamilia
Εν ενεργεία ευρωβουλευτής παραμένει ο Νίκος Παππάς που διεγράφη από την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο, μετά την επίθεση σε δημοσιογράφο, και ως εκ τούτου, δέχεται κανονικά τις προβλεπόμενες απολαβές του που προκύπτουν αναλόγως των δραστηριοτήτων του.

Ο πρώην μπασκετμπολίστας εξακολουθεί να λαμβάνει τον μισθό του, τα έξοδα ταξιδιών, την «ημερήσια αποζημίωση παραμονής», ενώ μάλιστα δικαιούται και σύνταξη.

