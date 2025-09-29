Στα 24.040 ευρώ ανήλθαν τα έσοδα του προέδρου του κόμματος «Σπαρτιάτες», Βασίλη Στίγκα, όπως αποτυπώνεται στην περιουσιακή του κατάσταση για το 2024 (Πόθεν Έσχες), που αφορά τη χρήση 2023.
Ο Βασίλης Στίγκας, παράλληλα, ένας από τους φτωχότερους πολιτικούς αρχηγούς μαζί με τον Δημήτρη Νατσιό, διατηρεί και οκτώ ακίνητα, εκ των οποίων τα πέντε είναι δενδροκαλλιέργειες, τα δύο είναι οικόπεδα και το ένα ακίνητο.
Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες του Βασίλη Στίγκα για το 2024, που αφορά το 2023
- Πορτοσάλτε σε Ιωάννου: «Το κόβω, κόψ'το» -Το σχόλιο που έφερε ένταση στον αέρα του ΣΚΑΪ
- «Με έδιωξε από το γύρισμα»: Πέντε σκηνές από ελληνικές σειρές που παραλίγο να μη γυριστούν ποτέ λόγω γέλιων
- Αυτή είναι μια συνέντευξη που δεν θα δει ποτέ ο Χρήστος Σαντικάι
- Παύλος Σαράκης: Από 179.000 ευρώ το 2023 δήλωσε 18,4 εκατ. ευρώ το 2024
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.