Το Πόθεν Έσχες του Βασίλη Στίγκα

Ο Βασίλης Στίγκας, όπως αποτυπώνεται στη δήλωση Πόθεν Έσχες 2024, που αφορά το 2023, διατηρεί και οκτώ ακίνητα.

Ο Βασίλης Στίγκας
Ο πρόεδρος του κόμματος «Σπαρτιάτες» στη Βουλή | Eurokinissi
Στα 24.040 ευρώ ανήλθαν τα έσοδα του προέδρου του κόμματος «Σπαρτιάτες», Βασίλη Στίγκα, όπως αποτυπώνεται στην περιουσιακή του κατάσταση για το 2024 (Πόθεν Έσχες), που αφορά τη χρήση 2023.

Ο Βασίλης Στίγκας, παράλληλα, ένας από τους φτωχότερους πολιτικούς αρχηγούς μαζί με τον Δημήτρη Νατσιό, διατηρεί και οκτώ ακίνητα, εκ των οποίων τα πέντε είναι δενδροκαλλιέργειες, τα δύο είναι οικόπεδα και το ένα ακίνητο.

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες του Βασίλη Στίγκα για το 2024, που αφορά το 2023

