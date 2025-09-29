Έσοδα της τάξης των 22.632 ευρώ δήλωσε στην περιουσιακή του κατάσταση του 2024 (Πόθεν Έσχες), που αφορά τη χρήση 2023, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος «ΝΙΚΗ», Δημήτρης Νατσιός.
Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος «Νίκη», Δημήτρης Νατσιός, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει [σε παρένθεση η δήλωση του 2023/χρήση 2022]:
- Έσοδα: 22.632 ευρώ (2023: 20.660 ευρώ)
- Μετοχές: Δεν διαθέτει
- Θυρίδες: Δεν διαθέτει
- Καταθέσεις: 1.978 ευρώ (2023: 524 ευρώ)
- Ακίνητα: 5 εγγραφές στην Πιερία και το Κιλκίς, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα 119 τμ 1ου ορόφου στην Πέτρα Πιερίας και ένα διαμέρισμα 145τμ 1ου ορόφου στο Κιλκίς
- Οχήματα: ένα ΙΧ 1248κε
- Δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις
- Δάνεια: Οφειλή 107.841 ευρώ (2023: οφειλή: 107.961 ευρώ).
Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες του Δημήτρη Νατσιού για το 2024
