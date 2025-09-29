Το Πόθεν Έσχες του Δημήτρη Νατσιού

Έσοδα της τάξης των 22.632 ευρώ δήλωσε στην περιουσιακή του κατάσταση του 2024 (Πόθεν Έσχες), που αφορά τη χρήση 2023, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος «ΝΙΚΗ», Δημήτρης Νατσιός.

Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος «Νίκη», Δημήτρης Νατσιός, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει [σε παρένθεση η δήλωση του 2023/χρήση 2022]:

Έσοδα: 22.632 ευρώ (2023: 20.660 ευρώ)

Μετοχές: Δεν διαθέτει

Θυρίδες: Δεν διαθέτει

Καταθέσεις: 1.978 ευρώ (2023: 524 ευρώ)

Ακίνητα: 5 εγγραφές στην Πιερία και το Κιλκίς, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα 119 τμ 1ου ορόφου στην Πέτρα Πιερίας και ένα διαμέρισμα 145τμ 1ου ορόφου στο Κιλκίς

Οχήματα: ένα ΙΧ 1248κε

Δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις

Δάνεια: Οφειλή 107.841 ευρώ (2023: οφειλή: 107.961 ευρώ).

