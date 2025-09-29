Χωρίς μετοχές και θυρίδες και, μεταξύ άλλων εγγραφές οκτώ ακινήτων περιλαμβάνει η δήλωση περιουσιακής κατάστασης, Πόθεν Έσχες, του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελλου.

Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις πόθεν έσχες του Σωκράτη Φάμελλου

Το Πόθεν Έσχες του Σωκράτη Φάμελλου

Ο πρόεδρος της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει: [σε παρένθεση η δήλωση του 2023/χρήση 2022]

Εισοδήματα: 72.505 ευρώ (2023: 88.183 ευρώ)

Δεν δηλώνει μετοχές

Δεν δηλώνει θυρίδες

Καταθέσεις σε τράπεζες: 57.838 ευρώ (2023: 85.527 ευρώ)

Ακίνητα: 8 Εγγραφές σε Θεσσαλονίκη, Ηλεία (καλλιέργειες) και Κυκλάδες, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα 180τμ, α' ορόφου, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και μία μονοκατοικία 93τμ στη Φολέγανδρο.

Οχήματα: 1 ΙΧ 1560cc (2023: 1 ΙΧ 1400cc που μεταβίβασε)

Συμμετοχές σε επιχείρηση: ατομική επιχείριση σε αδράνεια

Δάνεια: οφειλές 52.401 ευρώ (2023: 71.714 ευρώ).