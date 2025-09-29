Μενού

Το Πόθεν Έσχες του Σωκράτη Φάμελλου

Στη δήλωση Πόθεν Έσχες του Σωκράτη Φάμελλου, φαίνεται πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλώσει εισοδήματα 72.500 ευρώ.

Ο Σωκράτης Φάμελλος
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετείται στη Βουλή | Eurokinissi
Χωρίς μετοχές και θυρίδες και, μεταξύ άλλων εγγραφές οκτώ ακινήτων περιλαμβάνει η δήλωση περιουσιακής κατάστασης, Πόθεν Έσχες, του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελλου.

Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις πόθεν έσχες του Σωκράτη Φάμελλου

Ο πρόεδρος της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει: [σε παρένθεση η δήλωση του 2023/χρήση 2022]

  • Εισοδήματα: 72.505 ευρώ (2023: 88.183 ευρώ)
  • Δεν δηλώνει μετοχές
  • Δεν δηλώνει θυρίδες
  • Καταθέσεις σε τράπεζες: 57.838 ευρώ (2023: 85.527 ευρώ)
  • Ακίνητα: 8 Εγγραφές σε Θεσσαλονίκη, Ηλεία (καλλιέργειες) και Κυκλάδες, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα 180τμ, α' ορόφου, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και μία μονοκατοικία 93τμ στη Φολέγανδρο.
  • Οχήματα: 1 ΙΧ 1560cc (2023: 1 ΙΧ 1400cc που μεταβίβασε)
  • Συμμετοχές σε επιχείρηση: ατομική επιχείριση σε αδράνεια
  • Δάνεια: οφειλές 52.401 ευρώ (2023: 71.714 ευρώ).

