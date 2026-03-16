«Πράσινο» από τη Βουλή για αγορά συστήματος αεράμυνας και anti-drone: Αναβαθμίζονται 38 μαχητικά F16

Πράσινο φως δόθηκε από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τη Δευτέρα για την αγορά ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας και άμυνας κατά drones, αξίας τριών δισεκατομμυρίων ευρώ. Καθώς επίσης και την αναβάθμιση 38 μαχητικών αεροσκαφών F-16, με το συνολικό κόστος να εκτιμάται περίπου στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την προμήθεια μεγάλου μέρους των πυραυλικών συστημάτων για τον θόλο αεράμυνας, με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα», με εκτιμώμενο κόστος περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Η κοινοβουλευτική επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα καθώς και την αναβάθμιση των F-16», δήλωσε ανώτερη πηγή με άμεση γνώση του θέματος στο Reuters. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Η Ελλάδα σχεδιάζει να αναβαθμίσει επιπλέον 38 μαχητικά F-16 Block 50, που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1990, στη σύγχρονη έκδοση “Viper”, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 1 δισ. ευρώ, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Δεύτερο πρόσωπο επιβεβαίωσε τις πληροφορίες, αναφέρει το Reuters.

Η Ελλάδα διαθέτει στόλο περίπου 150 μαχητικών F-16 και έχει ήδη αναβαθμίσει περίπου 40 από αυτά.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να δαπανήσει συνολικά περίπου 28 δισ. ευρώ έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, καθώς η χώρα βγαίνει από τη δημοσιονομική κρίση της περιόδου 2009-2018 και επιδιώκει να συμβαδίσει στρατιωτικά με τον ιστορικό της αντίπαλο, την Τουρκία, υπογραμμίζει το ίδιο δημοσίευμα.

Η νέα προμήθεια θα πρέπει επίσης να εγκριθεί από το ανώτατο κυβερνητικό όργανο για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, το ΚΥΣΕΑ.

Η επιτροπή τη Δευτέρα έδωσε επίσης το πράσινο φως για την αναβάθμιση τεσσάρων παλαιών φρεγατών MEKO 200, καθώς και για συμφωνία συντήρησης των στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών C-29J.

Νίκος Δένδιας από Λονδίνο: «Το πιο πολύτιμο αγαθό η εθνική ασφάλεια για την κοινωνία»

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο είχε αναφέρει ότι βασικός άξονας των προγραμμάτων είναι η «τεράστια αναβάθμιση» της αεράμυνας της χώρας μέσω της δημιουργίας ενός πολυεπίπεδου μηχανισμού αντιμετώπισης εναέριων απειλών.

Πρόκειται για τον πυρήνα της λεγόμενης «Ασπίδας του Αχιλλέα», του νέου προγράμματος αποτροπής. Στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό είναι η δημιουργία ενός «θόλου προστασίας» για την ελληνική επικράτεια, ικανού να αντιμετωπίζει αεροσκάφη, drones και πυραύλους.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι «είχαμε προβεί σε μια ευρυγώνια ανάγνωση του νέου περιβάλλοντος ασφάλειας και η πραγματοποίησή της θα οδηγήσει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στη νέα εποχή, σε μια εποχή που θα είναι οι ισχυρότερες στην ιστορία της πατρίδας μας. Το αγαθό της ασφάλειας που θα παρέχεται στην ελληνική κοινωνία θα είναι ίσως σε αυτή τη φάση το πιο απαραίτητο από ποτέ».

Στα προγράμματα που εισάγονται προς συζήτηση περιλαμβάνεται ακόμη η δημιουργία των αναγκαίων υποδομών στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας για την επιχειρησιακή ένταξη των αεροσκαφών F-35. Όπως τόνισε, τα αεροσκάφη αυτά «δεν είναι απλώς αεροπλάνα, αλλά πλατφόρμες που εισάγουν την Πολεμική Αεροπορία σε μια νέα εποχή».

Παράλληλα, προβλέπεται η αναβάθμιση περίπου 40 μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block 50 σε επίπεδο Viper, ώστε η Ελλάδα να διαθέτει περισσότερα από 100 αεροσκάφη αυτού του τύπου.

Στον κατάλογο των προγραμμάτων περιλαμβάνονται επίσης ο εκσυγχρονισμός των φρεγατών τύπου MEKO, με συμμετοχή ελληνικών ναυπηγείων, καθώς και σειρά προγραμμάτων υποστήριξης αεροσκαφών μέσω συμβάσεων Follow On Support, μεταξύ των οποίων είναι και τα μεταγωγικά αεροσκάφη C-27.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι πλέον οι συμβάσεις συντήρησης και υποστήριξης αντιμετωπίζονται ως εξοπλιστικά προγράμματα, με όλες τις εγγυήσεις διαφάνειας και με ενημέρωση της Βουλής, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν πολλές τέτοιες συμβάσεις εντάσσονταν στις λειτουργικές δαπάνες «με καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας».

Παράλληλα τόνισε ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα αποτυπώνουν την έγκαιρη προσαρμογή της χώρας στο νέο περιβάλλον ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι η υλοποίησή τους θα οδηγήσει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις «σε μια νέα εποχή», καθιστώντας τις ισχυρότερες στην ιστορία της χώρας.