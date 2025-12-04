Χωρίς να μασήσει τα λόγια του ο Αλέξης Τσίπρας άνοιξε τα χαρτιά του κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη». Μίλησε για το πως οραματίζεται τον νέο φορέα ενώ άσκησε δριμεία κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά.

Μιλώντας για μια ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου σημείωσε ότι πρέπει «να δημιουργηθεί μια μεγάλη, πολύχρωμη, κινηματική, αλλά προγραμματικά συμπαγής και αποφασισμένη προοδευτική παράταξη, ικανή να αγκαλιάσει τους αριστερούς, δημοκρατικούς, ευαίσθητους πολίτες. Ώστε να καταφέρει να διεκδικήσει με αξιώσεις την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου μετά τις επόμενες εκλογές».

Ο πρώην πρωθυπουργός δηλαδή έδωσε το σήμα εκκίνησης για τις επόμενες κάλπες στοχεύοντας σε μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές. Έκανε λόγο μάλιστα για ένα μεγάλο BigBang που θα αναδιατάξει ριζικά τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς και θα φέρει στο προσκήνιο νέους πολιτικούς σχηματισμούς.

Απευθυνόμενος αρκετές φορές στο κοινό και ακούγοντας τα συνθήματα για την επιστροφή του, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε πως όλοι είναι ίσοι και ότι «μέσα από τη συμμετοχή του καθένα και της καθεμιάς, τις μικρές ή μεγάλες πρωτοβουλίες, να χτίσουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο κίνημα, ικανό να δώσει πολιτική υπόσταση στο πλειοψηφικό πια αίτημα: ποιο είναι αυτό; Αυτό που λένε πολίτες και τους ακούτε ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ! Ναι δεν πάει άλλο αυτό το μήνυμα να κατανοήσουμε για δράση μας. Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη! Και μπορούμε!».

Αιχμές κατά Φάμελλου και Χαρίτση

Με «παγωμάρα» και ξάφνιασμα Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης άκουγαν από τον πρώην πρωθυπουργό τις βολές προς το μέρος τους όπως και οι περισσότεροι από τους 30 βουλευτές των δύο κομμάτων που βρέθηκαν στη θέση των επισήμων, στους εξώστες. Χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «σήμερα, δυστυχώς, αυτό που κυριαρχεί στον προοδευτικό χώρο, το λέω με μεγάλη λύπη, δεν είναι η έγνοια για την παραγωγή εναλλακτικού Σχεδίου, ούτε καν η αγωνία για την αλλαγή της σημερινής διακυβέρνησης. Αλλά η έγνοια και η αγωνία για το ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό. Η εικόνα είναι δυσάρεστη και αποκαρδιωτική. Γιατί πρόκειται για μια εικόνα κατακερματισμού και ιδιοτέλειας, που αναπαράγει και πολλαπλασιάζει την κοινωνική απογοήτευση. Και βοηθά την κυβέρνηση να συντηρεί το βάλτο».

Και συνέχισε ανεβάζοντας τους τόνους λέγοντας πως «κόμματα περίκλειστα στην αυταρέσκεια τους και ηγεσίες που δίνουν την αίσθηση ότι λίγο τους απασχολεί αν η σημερινή κυβέρνηση κερδίσει και μια τρίτη τετραετία. Αρκεί να είναι στις θέσεις τους. Και για όσους τις αμφισβητούν, το ίδιο.Αρκεί να τους δοθεί η ευκαιρία αργότερα, να γίνουν αυτοί οι πρώτοι στο χωριό».

Μάλιστα δεν άφησε ασχολίαστα και τα σενάρια που θέλουν τις κοινοβουλευτικές ομάδες ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ να βρίσκονται κοντά τονίζοντας ότι «η κοινωνία όμως δε νοιάζεται για αυτό. Για τα άγχη, τους εγωισμούς, τις φιλοδοξίες, τις αποσκιρτήσεις, τις μεταπηδήσεις. Ούτε συγκινείται από πρόχειρες, καθυστερημένες και όψιμες συγκολλήσεις, κινήσεις μικροκομματικής επιβίωσης. Η κοινωνία νοιάζεται και αγωνία για εναλλακτική προοπτική. Η κοινωνία νοιάζεται να σταματήσει καθεστώς ολιγαρχίας νοιάζεται».

Και εξηγώντας για τις νέες του κινήσεις δήλωσε «γι ’ αυτό, εξάλλου, παραιτήθηκα από την ασφάλεια της βουλευτικής καρέκλας. Από βουλή και όχι από βούληση να αγωνιστούμε μαζί. Γιατί πιστεύω ότι το σημερινό πολιτικό σύστημα δεν αποτελεί μέρος της λύσης, αλλά μέρος του προβλήματος. Παραιτήθηκα όμως από τη Βουλή, αλλά όχι από τη βούληση να αγωνιστούμε μαζί για να δώσουμε διέξοδο, να δώσουμε ξανά υπόσταση και νόημα στην αλληλεγγύη και την πρόοδο».

ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και αυτοοργάνωση

Κάνοντας και έναν παραλληλισμό με την απόφαση του να μην υπάρχουν προσκλήσεις των επίσημων και να μην κάτσουν στην πρώτη σειρά αλλά στον εξώστη σημείωσε «Από εδώ και στο εξής θα έχουμε προσκλήσεις για όλους αλλά δε θα έχουμε ρεζερβέ στην πρώτη θέση για κανέναν».

Την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της μάλιστα όπως ανέφερε «η τοξικότητα των υποκλοπών, η δυσωδία του ΟΠΕΚΕΠΕ, και η έλλειψη οξυγόνου στο έγκλημα των Τεμπών, είναι τα πιο πρόσφατα δείγματα αυτής της μολυσμένης ατμόσφαιρας. Και όλα αυτά μαζί, σε ένα πράγμα συνηγορούν: Ότι δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει λάθος. Έχουμε μια λάθος κυβέρνηση».

Πάντως αυτό που έμεινε ως αίσθηση από την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού είναι ότι έχει κλείσει ο κύκλος των σημερινών πολιτικών σχημάτων του προοδευτικού χώρου οπότε και προτρέπει τους πολίτες στην αυτοοργάνωση τους με τη δημιουργία παντού πρωτοβουλιών με αρχή τις βασικές έννοιες ; Αναγέννηση, νέος πατριωτισμός, νέα μεταπολίτευση, επανίδρυση και αυτοοργάνωση.