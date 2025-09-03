Το πρόγραμμα για τα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Ποιος θα τραγουδήσει στο Ζάππειο για τα γενέθλια

Μισός -συν ένας χρόνος- αιώνας συμπληρώνεται φέτος από την ημερομηνία ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου, με το κόμμα της αξιωματικής ανιτπολίτευσης να «γιορτάζει» τα γενέθλιά του με εκδήλωση στο Ζάππειο.

Μεταξύ άλλων, οι εκδηλώσεις για τα «γενέθλια» του ΠΑΣΟΚ θα κορυφωθούν με την ομιλία του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ θα ακολουθήσει συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα.

51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Το πρόγραμμα των γενεθλίων

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

18:00 Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό

Τάσος Γιαννίτσης, πρώην υπουργός «Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή»

Συζητούν:

Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας ΙΔΕΜ | «Ελλάδα: Δημογραφικές εξελίξεις, προκλήσεις και πολιτικές στον ορίζοντα του 2060»

Παύλος Μπαλτάς, Δρ. Δημογραφίας- Κύριος Ερευνητής ΕΚΚΕ| «Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις της Δημογραφικής Αλλαγής στην Ελλάδα»

Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις| «Η εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής ως παράγοντας αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος»

Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας | «Το ΠΑΣΟΚ απαντά για το δημογραφικό: Συναντήσεις – Διεργασίες – Προτάσεις»

Συντονίζει η Έφη Μπέκου, Γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

19:30 Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

21:00 Συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα – Συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου.

