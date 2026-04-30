Προσπάθεια Μητσοτάκη να κατευνάσει τη γκρίνια στο εσωτερικό της ΝΔ: Οι χαμηλοί τόνοι και τα ξεκάθαρα όρια

Να σβήσει τη «φωτιά» που έχει ανάψει στο εσωτερικό της ΝΔ πριν αυτή φουντώσει επιχειρεί ο Πρωθυπουργός. Εξ ού και η δεύτερη παρέμβασή του στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο μέσα σε 24 ώρες για το επιτελικό κράτος, του οποίου υπεραμύνθηκε ως τρόπου διοίκησης και συντονισμού, χωρίς όμως να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στους βουλευτές του κόμματος που εξαπολύουν δημοσίως τροχιοδεικτικές βολές.

Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να αποφορτίσει το εσωκομματικό κλίμα «γκρίνιας», θέτοντας ξεκάθαρα όρια, αλλά χωρίς να δυναμιτίσει περισσότερο την κατάσταση. Να βάλει δηλαδή φρένο σε πιθανή εσωστρέφεια, αλλά χωρίς να ανοίξει περαιτέρω το ρήγμα με όσους βουλευτές εμφανίζονται δυσαρεστημένοι. Γι’ αυτό και οι τόνοι που επιλέγει είναι συνειδητά χαμηλοί. Έχει άλλωστε μπροστά του τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την επόμενη Παρασκευή, όπου δεν επιθυμεί να μετατραπεί σε σύγκρουση.

Χθες πάντως στη σκιά της επιστολής των 5 «γαλάζιων» βουλευτών για το επιτελικό κράτος, ξεκαθάρισε πως «το επιτελικό κράτος αφορά εμάς, αφορά την εκτελεστική εξουσία, όχι την νομοθετική εξουσία. Άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες οι υποχρεώσεις της Βουλής. Αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα». Υπογράμμισε, όμως, ότι η στενή συνεργασία των βουλευτών με την κεντρική κυβέρνηση για την εκπόνηση των νομοσχεδίων είναι σημαντική. Το μήνυμα στην ουσία ήταν ότι δεν πρέπει να συγχέονται οι ρόλοι. Ενώ ταυτόχρονα υπερασπίστηκε τα αποτελέσματα του επιτελικού κράτους, δείχνοντας ξανά το δρόμο της «μη δαιμονοποίησης» του.

Το επιτελικό κράτος υπερασπίζοντα και κυβερνητικά στελέχη, αναδεικνύοντας τα απτά οφέλη που έχουν προκύψει από το συγκεκριμένο μοντέλο διακυβέρνησης. «Τι κοινό έχουν η επιτυχής απορρόφηση των 36 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης με την ψηφιακή μεταρρύθμιση του gov.gr , τη στρατηγική για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και το panic button; Όλα φέρουν τη σφραγίδα του “επιτελικού κράτους”, του τρόπου διοίκησης και διαχείρισης με ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης, συγκεκριμένη στοχοθέτηση και τακτικό έλεγχο», σημείωναν.

Παράλληλα, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να καταδείξει τους κινδύνους φθοράς από τις εσωκομματικές έριδες. Σε μία περίοδο που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν υποχώρηση των ποσοστών της ΝΔ και απόσταση από τον πήχη της αυτοδυναμίας και ενώ η αντιπολίτευση επιλέγει όπως της χρεώνει την «τοξικότητα» και τον «μηδενισμό», δεν υπάρχουν περιθώρια για εσωστρέφεια που ρίχνει νερό στον μύλο των αντιπάλων και εκπέμπει πιθανόν λανθασμένη εικόνα στην κοινωνία, είναι το μήνυμα.

Το μήνυμα το έστειλε εμμέσως στους βουλευτές της ΝΔ και ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο, λέγοντας πως: «η παράταξή μας παρουσιάζεται ως “μαφία”, “συμμορία”, “εγκληματική οργάνωση” και όλα τα σχετικά. Δυστυχώς είναι ένας κατήφορος, ο οποίος σπέρνει δηλητήριο και μίσος σε ολόκληρη την κοινωνία. Εμείς έχουμε χρέος αυτόν τον κατήφορο να τον σταματήσουμε. Θα τονίζουμε ότι σε συνθήκες που καθιστούν την ασφάλεια και την ομαλότητα εθνική προτεραιότητα, το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι να παρασυρθούμε σε έναν βούρκο και αντί για πολιτική αντιπαράθεση να επικρατεί η λάσπη. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να απαντάμε με το έργο μας».