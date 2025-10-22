Πρώτος μάρτυρας ο Ανδρουλάκης στη δίκη για τις υποκλοπές: «Κάποιοι εκβιάστηκαν και δεν είναι εδώ»

Με τη δίκη για το σκάνδαλο παρακολουθήσεων να συνεχίζεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, με κατηγορούμενους τέσσερις εκπροσώπους των εμπλεκομένων εταιρειών, κατέθεσε σήμερα ως πρώτος μάρτυς ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ καταθέτει για την υπόθεση απόπειρας παρακολούθησης του κινητού του μέσω παράνομου λογισμικού Predator, όπως ο ίδιος έχει καταγγείλει.

Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για τρεις απόπειρες παγίδευσης του κινητού του μέσω του λογισμικού και για τετράμηνη παρακολούθησή του μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, από τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν ήταν υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος του ΠΑΣΟΚ.

Ανδρουλάκης: «Ακούσαμε δράκους για τον εκβιασμό μου»

Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε μύδρους κατά της κυβέρνησης, μιλώντας για υπόθεση που κηλιδώνει τη δημοκρατία, λέγοντας ότι αποδείχθηκε ότι υπήρχε πολιτικός δάκτυλος από το γεγονός ότι παραιτήθηκαν άτομα από το περιβάλλον του πρωθυπουργού για το θέμα αυτό.

«Μου προκαλεί αλγεινή εντύπωση που οι άνθρωποι των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και πολιτικά πρόσωπα που καρφώθηκε το predator στο κινητό τους, δεν είναι εδώ σήμερα στο δικαστήριο».

«Ακούσαμε δράκους στην υπόθεση περί εκβιασμού μου, άλλοι εκβιάζονται και δεν είναι εδώ», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ και δεν τον ενημερώνει η ΕΥΠ για την παρακολούθησή του.

Στο δικαστήριο είναι παρόντες και αναμένουν να καταθέσουν ο Χρήστος Σπίρτζης, η Όλγα Γεροβασίλη και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency: