Πυρά Κασσελάκη κατά Τσίπρα: «Όταν μίλαγα εγώ για πατριωτισμό στον ΣΥΡΙΖΑ με έλεγαν δεξιό»

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και νύν πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα με φόντο της δηλώσεις του από το βήμα του Economist κατά τις οποίες υποστήριζε ότι χρειαζόμαστε «μια νέα πυξίδα, ένα νέο πατριωτισμό» στη χώρα.

«Μιλάμε για νέο πατριωτισμό, όταν μιλούσα για αυτό στον ΣΥΡΙΖΑ με έλεγαν δεξιό. Δεν έχω να σχολιάσω πολλά» δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης όταν κλήθηκε να σχολιάσει την ομιλία στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Όλη αυτή η συζήτηση ότι πρώτα υπερχρεώνεις το κόμμα και το αφήνεις, αμφισβητείς το συνέδριο, μετά κάνει το πραξικόπημα στο μπουζουξίδικο και το να μένει στο κόμμα για να φτιάξεις νέο κόμμα, όλο αυτό είναι μια γελοιότητα. Τέτοιο αυτοεξευτελισμό του κόμματος δεν το περίμενα».

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι: «Δεν είδαμε καμία δυναμική στην ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, μάθαμε ότι έκλεισαν μικρόφωνα και εικόνα από έξω επειδή δεν υπήρχε κόσμος. Δεν υπήρξε κάτι φρέσκο στην ομιλία».

«Δεν έχω κάτι προσωπικό με τον Αλέξη Τσίπρα, έχω υπάρξει απόλυτα ξεκάθαρος ότι θα ήμουν απέναντι στο νέο κίνημα. Όλα αυτά ήταν προειλημμένα. Κατάφεραν όλοι τους οι πατριώτες πάνω από τα 300 μέτρα να διαλύσουν μια αξιωματική αντιπολίτευση που θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμα και τη ΝΔ» συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος ο Στέφανος Κασσελάκης.

Το κεφάλαιο Τσίπρα έκλεισε με την τοποθέτηση της δημοσιογράφου Ανθής Βούλγαρη: «Καταλαβαίνουμε καλά ότι δεν θα συνεργαστείτε με τον Αλέξη Τσίπρα» και τον Στέφανο Κασσελάκη να απαντάει: «Καταλάβατε απόλυτα σωστά».