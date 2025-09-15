Πυρά Κωνσταντοπούλου κατά ΝΔ: «Η κυβέρνηση έχει χρεοκοπήσει - Μόνο ο Μητσοτάκης πιστεύει σε τρίτη θητεία»

Πυρά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε σημερινή συνέντευξη της με αφορμή το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, και τον Γιώργο Μυλωνάκη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Open, ανέφερε ότι η Πλεύση Ελευθερίας εξακολουθεί να ζητά τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής με φόντο το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ψηφίσαμε την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένα κοινοβουλευτικό εργαλείο. Όμως, πιστεύουμε και εξακολουθούμε να επιδικώκουμε ότι πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή».

«Ο Γιώργος Μυλωνάκης εμπλεκόταν σε παρακολουθήσεις βουλευτών και γνώριζε το περιεχόμενο συνομιλιών βουλευτών που μπλέκονται στα σκάνδαλα ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι τώρα αλλά ένα χρόνο πριν, το 2024. Πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες, είναι ζήτημα δημοκρατίας», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Αναφορικά με την άρνηση του Γιώργου Μυλωνάκη να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση που έθεσε στη Βουλή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε: «Όταν έκανα στον κύριο Μυλωνάκη την συγκεκριμένη ερώτηση για το θέμα στη Βουλή τι έκανε; Είπε ''είμαι αναρμόδιος δεν θα έρω να απαντήσω για τον εαυτό μου'' και μετά βγήκε και απάντησε στο Facebook, όπου είναι αρμόδιος. Αρμόδιος στο Facebook, αναρμόδιος στη Βουλή».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Η κυβέρνηση έχει χρεοκοπήσει προ πολλού»

Αναφορικά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε ότι «έχει χρεοκοπήσει προ πολλου».

«Εμείς θέλουμε να φέρουμε την κοινωνία στα πράγματα για αυτό και φέρμαε ριζοσπαστικές διαδικασίες. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση έχει προ πολλού χρεοκοπήσει και πολιτικά, ηθικά, κοινωνικά και εκλογικά. Μόνο ο Μητσοτάκης πιστεύει σε τρίτη θητεία».