Σαμαράς για 52η επέτειο Δημοκρατίας: «Να αναρωτηθούμε κατά πόσο λειτουργεί πραγματικά»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άφησε σαφείς αιχμές προς τους ένοικους του Μεγάρου Μαξίμου, με αφορμή τα 52 χρόνια από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Σήμερα οφείλουμε να αναρωτηθούμε κατά πόσο η Δημοκρατία μας λειτουργεί πραγματικά. Η Δημοκρατία δίχως τη λαϊκή συμμετοχή είναι κολοβή. Η Δημοκρατία με υπονόμευση των θεσμών είναι ευνουχισμένη.

Η Δημοκρατία με μια οικονομία για πολύ λίγους, με έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, με προβληματική παιδεία, με αγροτικό πρόβλημα, με απαξίωση της ζωής, της εργασίας και της ασφάλειας του πολίτη, είναι προβληματική».

Επιπλέον έκανε σαφή αναφορά στα ελληνοτουρκικά ζητήματα αναφέροντας πως «ο αναθεωρητισμός και επεκτατισμός της Τουρκίας -με διαρκή τετελεσμένα σε βάρος μας- δημιουργεί μια ατμόσφαιρα «εθνικής απαισιοδοξίας», η οποία υπονομεύει την ίδια τη Δημοκρατία».

Τέλος κατέληξε τονίζοντας ότι «η Δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη, ούτε «δεδομένη».Γιατί ό,τι θεωρείται δεδομένο δεν το εκτιμάμε και κινδυνεύουμε να το χάσουμε.

Όλοι οφείλουμε να τη θωρακίζουμε, καθημερινά. Μόνο μέσω της ουσιαστικής λειτουργίας της Δημοκρατίας μπορεί η Ελλάδα να ξαναβρεί τον δρόμο της. Είναι σήμερα λοιπόν ημέρα εθνικής περισυλλογής και όχι πανηγυρισμών».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά

«Σαν σήμερα πριν 52 χρόνια οι ελπίδες και οι προσδοκίες ενός έθνους ταυτίστηκαν με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας και κυρίως η ένταξη της Ελλάδος στην τότε ΕΟΚ, δικαίωσαν απόλυτα αυτήν την επιλογή του ελληνικού λαού.

Σήμερα οφείλουμε να αναρωτηθούμε κατά πόσο η Δημοκρατία μας λειτουργεί πραγματικά.

Η Δημοκρατία δίχως τη λαϊκή συμμετοχή είναι κολοβή.

Η Δημοκρατία με υπονόμευση των θεσμών είναι ευνουχισμένη.

Η Δημοκρατία με μια οικονομία για πολύ λίγους, με έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, με προβληματική παιδεία, με αγροτικό πρόβλημα, με απαξίωση της ζωής, της εργασίας και της ασφάλειας του πολίτη, είναι προβληματική.

Στα εθνικά μας θέματα ο αναθεωρητισμός και επεκτατισμός της Τουρκίας -με διαρκή τετελεσμένα σε βάρος μας- δημιουργεί μια ατμόσφαιρα «εθνικής απαισιοδοξίας», η οποία υπονομεύει την ίδια τη Δημοκρατία.

Την ίδια ώρα ο Ελληνισμός δοκιμάζεται από την Κύπρο μας, που παραμένει η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα με εδάφη υπό κατοχή, μέχρι και τη Συρία, όπου ο χριστιανικός πληθυσμός είναι υπό διωγμό. Δυστυχώς, μετά την Αγιά Σοφιά αρνητικές είναι οι εξελίξεις και στη Μονή Σινά.

Η Δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη, ούτε «δεδομένη».

Γιατί ό,τι θεωρείται δεδομένο δεν το εκτιμάμε και κινδυνεύουμε να το χάσουμε. Όλοι οφείλουμε να τη θωρακίζουμε, καθημερινά. Μόνο μέσω της ουσιαστικής λειτουργίας της Δημοκρατίας μπορεί η Ελλάδα να ξαναβρεί τον δρόμο της.

Είναι σήμερα λοιπόν ημέρα εθνικής περισυλλογής και όχι πανηγυρισμών».