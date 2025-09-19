Σαμαράς για Τέμπη: «Κανένα ηθικό έρεισμα στην απόρριψη της εκταφής - Οι γονείς έχουν απόλυτο δικαίωμα»

Παρέμβαση με αφορμή την απόρριψη του αιτήματος των γονέων των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη για την εκταφή των σορών των παιδιών τους, πραγμαοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Σε ανάρτησή του στο X, ο κ. Σαμαράς τονίζει ότι «δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος», ενώ υπογραμμίζει ότι «έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους».

Αναλυτικά η ανάρτηση που πραγματοποίησε ο Αντώνης Σαμαράς:

«Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για την χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών:

Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους. Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα».

