Σαμαράς κατά της κυβέρνησης για ΕΛΤΑ: «Να επανεξεταστεί η ξαφνική απόφαση»

Την αντίθεσή του για το ξαφνικό «λουκέτο» 204 υποκαταστημάτων της ΕΛΤΑ, εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην μέλος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, καταγγέλλοντας την απόφαση της κυβέρνησης.
«Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί. Γιατί ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης», έγραψε σε ανάρτησή του ο Αντώνης Σαμαράς.
Τόνισε επίσης πως: «Ιδιαίτερα όταν σήμερα η ελληνική επαρχία - και ιδίως η ακριτική Ελλάδα- αναζητά με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη. Να καταλάβουν λοιπόν οι υπεύθυνοι, ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους, πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους»
