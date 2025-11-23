Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές της ΝΔ: Μεγάλη η συμμετοχή στα εκλογικά κέντρα - Τι ώρα ψηφίζει ο Μητσοτάκης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη Προέδρων και Συμβουλίων στις Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ), αλλά και των συνέδρων για το επικείμενο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι, η Νέα Δημοκρατία έχει 122.546 ενεργά μέλη και η κάλπη άνοιξε στις 8 το πρωί σήμερα.

Πηγές της Νέας Δημοκρατίες αναφέρουν: «Με μεγάλη συμμετοχή σε όλη τη χώρα συνεχίζεται η ψηφοφορία για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, που θα αναδείξουν τους νέους τοπικούς εκπροσώπους του κόμματος.

Εσωκομματικές εκλογές Νέας Δημοκρατίας 2025

Σύμφωνα με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) και την Γραμματεία Οργανωτικού του κόμματος, η διαδικασία τόσο στα εκλογικά κέντρα όσο και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία εξελίσσεται ομαλά. Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 19:00».

Εσωκομματικές εκλογές Νέας Δημοκρατίας: Πώς θα γίνει η διαδικασία

Οι κάλπες άνοιξαν σήμερα το πρωί (23/11) στις 08:00 και θα κλείσουν στις 19:00.

Για το σύνολο των κομματικών θέσεων θα εκλεγούν 3.500 μέλη, μεταξύ των άνω των 7.200 υποψηφιοτήτων που έχουν κατατεθεί.

Τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν 1.200 κάλπες που έχουν στηθεί σε 233 σημεία της επικράτειας, είτε ηλεκτρονικά. Περισσότερα από τα μισά μέλη ανήκουν στην πλέον δυναμική ηλικιακή ομάδα των 25-54 ετών, ενώ το 42% των μελών είναι γυναίκες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ψηφίσει στις 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων.

Κωστής Χατζηδάκης: «Το παρών» στα εγκλογικά κέντρα των Βορείων Προαστίων

Ψήφισε και ο Κωστής Χατζηδάκης στις εσωκομματικές της ΝΔ, το οποίο έκανε γνωστό μέσα από ανάρτηση στο Facebook.

«122.000 μέλη της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν σήμερα στις εσωκομματικές μας εκλογές. Επιβεβαιώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει, όπως την οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα.

Σίγουρα μακράν το μεγαλύτερο στην Ελλάδα! Ως βουλευτής του Βόρειου Τομέα της Β’ Αθηνών, βρέθηκα σήμερα μαζί με τα μέλη μας στη Μεταμόρφωση, στην Κηφισιά, στα Βριλήσσια και στο Ψυχικό. Με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, οφείλουμε να προχωρούμε σταθερά βήματα μπροστά!», ανήρτησε.



