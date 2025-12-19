Σκάνδαλο Predator: «Κελάηδησε» ο υπάλληλος που φέρεται να παγίδευσε τον Ανδρουλάκη

Ο ιδιωτικός υπάλληλος με την προπληρωμένη κάρτα του οποίου αγοράστηκε το μολυσμένο μήνυμα με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και άλλα 25 άτομα, κατέθεσε στη δίκη για τις υποκλοπές μέσω του Predator.

Πρόκειται για τον Αιμίλιο Κοσμίδη, μάρτυρας που κλήθηκε από το δικαστήριο μαζί με άλλα εννέα πρόσωπα. Μάλιστα για δύο από αυτά που δεν εμφανίστηκαν χθες στην δίκη, διατάχθηκε η βίαιη προσαγωγή τους στην συνεδρίαση της 9ης Ιανουαρίου, μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Ο κ. Κοσμίδης κατέθεσε ότι η επίμαχη προπληρωμένη κάρτα ήταν δώρο από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, το 2010, δηλώνοντας ότι ποτέ δεν την ενεργοποίησε. Τόσο ο πρόεδρος όσο και ο εισαγγελέας της Έδρας υπέβαλλαν πολλές ερωτήσεις στον μάρτυρα.

Δίκη Predator: Στενό «μαρκάρισμα» στον μάρτυρα

Ο μάρτυρας επέμεινε ότι δεν έχει καμία σχέση με την ενεργοποίηση της κάρτας ενώ του επισημάνθηκε, μάλιστα, ότι «είναι πιθανό να βρεθείτε στη θέση του κατηγορούμενου, και για αυτή την υπόθεση, αλλά και για όσα λέτε σήμερα», από τον εισαγγελικό λειτουργό.

Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας δεν έλαβε ποτέ pin ενεργοποίησης της κάρτας.

Πρόεδρος : Δεν την ενεργοποιήσατε;

: Δεν την ενεργοποιήσατε; Μάρτυρας : Δεν ασχολήθηκα ποτέ.

: Δεν ασχολήθηκα ποτέ. Πρόεδρος : Μήπως σας ζήτησε κάποιος να τον διευκολύνετε να του δώσετε την κάρτα;

: Μήπως σας ζήτησε κάποιος να τον διευκολύνετε να του δώσετε την κάρτα; Μάρτυρας : Όχι.

: Όχι. Πρόεδρος : Το ξέρετε ότι θα μπορούσατε να είστε κατηγορούμενος, ως συνεργός, αυτή τη στιγμή με βάση τα στοιχεία;

: Το ξέρετε ότι θα μπορούσατε να είστε κατηγορούμενος, ως συνεργός, αυτή τη στιγμή με βάση τα στοιχεία; Μάρτυρας : Αυτό δεν το γνώριζα ότι είμαι συνεργός.

: Αυτό δεν το γνώριζα ότι είμαι συνεργός. Πρόεδρος : Προφανώς είστε...Αυτή η κάρτα είναι στο όνομα σας και πρέπει να βάλετε κωδικούς pin που εσείς έχετε.

: Προφανώς είστε...Αυτή η κάρτα είναι στο όνομα σας και πρέπει να βάλετε κωδικούς pin που εσείς έχετε. Μάρτυρας : Εγώ δεν έλαβα κανένα pin.

: Εγώ δεν έλαβα κανένα pin. Πρόεδρος : Πώς ενεργοποιήθηκε τότε;

: Πώς ενεργοποιήθηκε τότε; Μάρτυρας: Δεν ξέρω.

Ο κ. Κοσμίδης στην κατάθεση του έφερε στο προσκήνιο, συγκεκριμένο πρόσωπο στο οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί, για το οποίο είπε: «δούλευε σε κατάστημα της Cosmote, μου έλεγε ότι έκανε κάποιες διευκολύνσεις με την ΕΥΠ, δεν μου έλεγε λεπτομέρειες, εγώ δεν έδωσα βάση, στο κατάστημα του Αλίμου ήταν».

Στις επόμενες ερωτήσεις από Έδρας γιατί δεν ανησύχησε ώστε να αναζητήσει τι συνέβη με την κάρτα ο μάρτυρας είπε: «Μου είπαν ότι κάποιος τη βρήκε και την ενεργοποίησε, άκουσα για 500 ευρώ, 20 ευρώ, κάτι μικροποσά. Έχω λογαριασμό μισθοδοσίας στην Εθνική πριν 15 χρόνια. Είναι άδειος».

Πρόεδρος : Έχετε κάνει αίτηση ακύρωσης;

: Έχετε κάνει αίτηση ακύρωσης; Μάρτυρας : Ναι όταν πήγα να ζητήσω την κίνηση.

: Ναι όταν πήγα να ζητήσω την κίνηση. Πρόεδρος : Δέχθηκαν την ακύρωση και δεν σας έδωσαν την κίνηση;

: Δέχθηκαν την ακύρωση και δεν σας έδωσαν την κίνηση; Μάρτυρας: Ναι. Μου είπαν ότι μετά από τόσα χρόνια είναι άκυρη, ανενεργή. Τώρα πώς ακυρώθηκε δεν ξέρω. Όταν πήγα να κάνω αίτηση ακύρωσης μου είπαν πως είναι ήδη άκυρη.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του κ. Κοσμίδη, το δικαστήριο αποφάσισε να ζητήσει από το πιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την συγκεκριμένη κάρτα, την αναλυτική κίνηση της για τα έτη 2019-2024.