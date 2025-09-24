Οριστικά στον αέρα τινάζεται σύμφωνα με όλα τα δεδομένα η συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη, μετά τη χθεσινή αναβολή της 5 ώρες πριν το τετ α τετ στο Σπίτι της Τουρκίας.

«Δεν ξέρω αν τελικά θα γίνει η συνάντηση. Το βλέπω πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, με βάση και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ την Τετάρτη», σημείωνε αργά χθες τη νύχτα ανώτατη κυβερνητική πηγή από τη Νέα Υόρκη, δίνοντας τον τόνο της ακύρωσης εξαιτίας της αδυναμίας εξεύρεσης ενός κοινού χρονικού παραθύρου για την υλοποίηση του ραντεβού.

Την ίδια στιγμή σκιές γύρω από τα πραγματικά αίτια αναβολής της συνάντησης δημιουργεί δημοσίευμα τουρκικής εφημερίδας Milliyet. Έναντι της αρχικής επίσημης αιτιολογίας εκ μέρους της Τουρκίας για τη χρονική σύμπτωση του τετ α τετ των δύο ηγετών με τη Διάσκεψη ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών υπό τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ στην οποία θα συμμετείχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που θεωρήθηκε δικαιολογημένη από την Αθήνα, η προσκείμενη στην τουρκική κυβέρνηση εφημερίδα χθες έδωσε μία άλλη διάσταση, μιλώντας για ενόχληση της Τουρκίας από τη δήθεν «πρόωρη ανακοίνωση του ραντεβού» από την ελληνική κυβέρνηση που «παραβίασε την άτυπη συμφωνία» για υλοποίηση της συνάντησης σε μεταγενέστερο χρόνο λόγω του φορτωμένου προγράμματος του κ. Ερντογάν και κοινής ανακοίνωσης μετά την ολοκλήρωσή της.

Η Αθήνα «πετάει» πίσω στην Άγκυρα τον «μουτζούρη»

Ανώτατη κυβερνητική πηγή πάντως απέρριψε κατηγορηματικά και εμμέσως ως προσχηματικό χθες από τη Νέα Υόρκη τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, διαβεβαιώνοντας πως όλα ήταν συμφωνημένα και πετώντας ουσιαστικά πίσω τον «μουτζούρη» για την ευθύνη που επιχειρείται να χρεωθεί από τα τουρκικά ΜΜΕ στην Αθήνα.

«Κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», τόνισε η συγκεκριμένη πηγή.

Και βάσει αντικειμενικών δεδομένων πάντως το επιχείρημα που παρουσιάζει η τουρκική εφημερίδα έχει κενά. Καθώς η ελληνική πλευρά είχε γνωστοποιήσει ήδη από την περασμένη Πέμπτη ότι η συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν θα γίνει πιθανότατα την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου και το επισημοποίησε κατόπιν την Κυριακή με καθορισμένη ώρα στις 21.00 ώρα Ελλάδος. Συνεπώς εάν η Τουρκία είχε ενοχληθεί είχε χρόνο αντίδρασης νωρίτερα.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη αυτή εγείρει ερωτηματικά και προβληματισμό για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, καθώς με το κλίμα επιβαρυμένο το τελευταίο διάστημα, η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη θεωρούνταν ευκαιρία για να πέσουν οι τόνοι και να σταλεί ένα μήνυμα ότι η προσέγγιση παραμένει σε τροχιά, καθώς και αμοιβαίας βούλησης για τη διατήρηση των ήρεμων νερών παρά τις διαφωνίες.

Ανοιχτός δίαυλος για επαναπρογραμματισμό της συνάντησης

Η ελληνική κυβέρνηση πάντως διαμηνύει ότι επιθυμεί το διάλογο και σε ανώτατο επίπεδο και δεν αποκλείει μία συνάντηση σε άλλο τόπο και χρόνο. «Κι αν δεν γίνει (σ.σ. η συνάντηση στη Νέα Υόρκη), θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή.

Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας», υπογράμμισε ανώτατη κυβερνητική πηγή μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη. Ημερομηνία ορόσημο και «παράθυρο» για την υλοποίηση ενός τετ α τετ των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν θεωρείται η 1η Οκτωβρίου στο περιθώριο της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη.

Η Αθήνα πάντως δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο η αναβολή και πλέον η ακύρωση της συνάντησης των δύο ηγετών να οφείλεται σε εκνευρισμό της Άγκυρας από τις κινήσεις της Ελλάδας στο πεδίο το προηγούμενο διάστημα, όπως η επισημοποίηση της συμμετοχής της αμερικανικής Chevron στο διαγωνισμό για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, το βέτο στη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE όσο διατηρεί το casus belli εναντίον της χώρας μας και την εκκίνηση της διαδικασίας οριοθέτησης ΑΟΖ με την Τρίπολη της Λιβύης.

«Πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση και οι θέσεις μας ενοχλούν;», διερωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο ΟΝΕ.

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για σήμερα Τετάρτη στη Νέα Υόρκη περιλαμβάνει τα εξής:

Στις 8.15 (ώρα Νέας Υόρκης), θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Στις 10.30 (ώρα Νέας Υόρκης) θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ.

Στις 12.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.

Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ - Σάρα .

Στις 15.00 (ώρα Νέας Υόρκης) θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».

Στις 20.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize