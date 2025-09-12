«Σκοτώνονται» Πολάκης- Άδωνις για το Νεπάλ: «Και στα δικά μας» - «ΣΥΡΙΖΑ με ΚΚΕ κυβερνούσαν εκεί»

Ακόμα ένα επεισόδιο στην χρόνια και άγρια κόντρα που έχουν οι Παύλος Πολάκης και Άδωνις Γεωργιάδης καταγράφηκε στα social media, με αφορμή τα επεισόδια στο Νεπάλ και το λιντσάρισμα των πολιτικών.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δημοσίευσε βίντεο που απεικονίζει κυβερνητικά στελέχη της χώρας να απομακρύνονται με ελικόπτερο από τη χώρα, γράφοντας στη λεζάντα την ευχή «άντε και στα δικά μας».

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε ότι πρόκειται για μια «εντυπωσιακή ευχή εκ μέρους του», προσθέτοντας πως «το κυβερνητικό σχήμα ήταν συνασπισμού, με βασικό κόμμα το CPN (Unified Marxist-Leninist) — που είναι ένα αριστερό/κεντροαριστερό κόμμα — μαζί με άλλα κόμματα, συμπεριλαμβανομένων του Nepali Congress, που θεωρείται πιο κεντρώο/κεντροαριστερό.

Διαβάστε επίσης: Συνελήφθη χρήστης των social για απειλές κατά του Άδωνι Γεωργιάδη: «Θα σε... όπως τον υπουργό στο Νεπάλ»

Άρα δεν ήταν μια ριζοσπαστικά κομμουνιστική κυβέρνηση που επιχειρούσε να επιβάλει κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας με τρόπο αυστηρό, αλλά περισσότερο μια αριστερό/κεντροαριστερή/παραδοσιακή συνασπιστική προσέγγιση».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε: «Ένας Συνασπισμός ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ του Νεπάλ ήταν η Κυβέρνηση τους και αυτούς εύχεται να πάρει ο κόσμος με τις πέτρες και εδώ… μωραίνει Κύριος».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Ο Παύλος Πολάκης εύχεται στο Facebook «και στα δικά μας» με όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες στο Νεπάλ. Εντυπωσιακή ευχή εκ μέρους του ομολογώ, για να δούμε τί είδους Κυβέρνηση είχαν στο Νεπάλ και εναντίον της οποίας επαναστάτησε εκεί ο λαός και τους λιντσάρισε και έφυγαν με τα ελικόπτερα:

•Το κυβερνητικό σχήμα ήταν συνασπισμού, με βασικό κόμμα το CPN (Unified Marxist-Leninist) — που είναι ένα αριστερό/κεντροαριστερό κόμμα — μαζί με άλλα κόμματα, συμπεριλαμβανομένων του Nepali Congress, που θεωρείται πιο κεντρώο/κεντροαριστερό.

•Άρα δεν ήταν μια ριζοσπαστικά κομμουνιστική κυβέρνηση που επιχειρούσε να επιβάλει κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας με τρόπο αυστηρό, αλλά περισσότερο μια αριστερό/κεντροαριστερή/παραδοσιακή συνασπιστική προσέγγιση.

Ένας Συνασπισμός ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ του Νεπάλ ήταν η Κυβέρνηση τους και αυτούς εύχεται να πάρει ο κόσμος με τις πέτρες και εδώ… μωραίνει Κύριος».

Ο @pavpol2222 εύχεται στο Facebook «και στα δικά μας» με όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες στο Νεπάλ: https://t.co/zXZ38hkPAB

Εντυπωσιακη ευχή εκ μέρους του ομολογώ, για να δούμε τί είδους Κυβέρνηση είχαν στο Νεπάλ και εναντίον της οποίας επαναστάστησε εκεί ο λαός και τους… pic.twitter.com/LsDh1qIjXx — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 12, 2025



