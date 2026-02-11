Σοβαρή καταγγελία Κόκκαλη: 29.000 κτηνοτρόφοι πήραν επιδοτήσεις χωρίς παραγωγή

Σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο αποδόθηκαν αγροτικές επιδοτήσεις φέρνει στο προσκήνιο ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, μετά από δημόσια τοποθέτησή του σε τηλεοπτική συνέντευξη το πρωί της Τετάρτης στον ΑΝΤ1. Ο κ. Κόκκαλης παρουσίασε επίσημο έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το οποίο 29.000 άτομα έλαβαν δικαιώματα, βοσκότοπο και επιδοτήσεις χωρίς να έχουν παραδώσει γάλα ή κρέας.

Ο Λαρισαίος βουλευτής υποστήριξε ότι, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις στα τέλη Νοεμβρίου για εξυγίανση του συστήματος και κατάργηση της λεγόμενης «τεχνικής λύσης» με τις στρεβλώσεις, στην πράξη «νομιμοποιείται το ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο». Όπως σημείωσε, το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από σχετικό αίτημά του μέσω της Εξεταστικής διαδικασίας.

Θέτοντας ζήτημα ουσιαστικής δραστηριότητας των δικαιούχων, ο κ. Κόκκαλης διερωτήθηκε ποια άλλη κτηνοτροφική παραγωγή μπορεί να τεκμηριωθεί πέραν του γάλακτος και του κρέατος, πέρα από την αναπαραγωγή -δραστηριότητα που, όπως είπε, ασκείται από περιορισμένο αριθμό μονάδων στη χώρα. «Αν ήταν 29.000 οι μονάδες αναπαραγωγής, θα ήμασταν Νέα Ζηλανδία», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε λόγο και για 7.000 περιπτώσεις επιδότησης βοσκοτόπου με μοναδικό κριτήριο την προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ζωοτροφών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κρήτη, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία πληρωμών εμφανίζονται 29.000 ΑΦΜ δικαιούχων, όταν οι αιγοπροβατοτρόφοι ανέρχονται σε περίπου 25.000!

Ο ίδιος χαρακτήρισε τα στοιχεία αυτά «ξεκάθαρη ομολογία αποτυχίας» της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των αγροτικών ενισχύσεων και ζήτησε πλήρη διερεύνηση των κριτηρίων και των ελέγχων που εφαρμόστηκαν.

Με αφορμή την παραπάνω αποκάλυψη ο κ. Κόκκαλης σχολίασε επίσης πως «τα επίσημα στοιχεία που διαβίβασε ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποδεικνύουν ότι χιλιάδες επιδοτήσεις δόθηκαν χωρίς πραγματική κτηνοτροφική παραγωγή. Όταν 29.000 δικαιούχοι εμφανίζονται χωρίς παράδοση γάλακτος ή κρέατος, μιλάμε για σοβαρή στρέβλωση του συστήματος και ουσιαστική νομιμοποίηση ανύπαρκτου ζωικού κεφαλαίου. Οι πραγματικοί παραγωγοί ζημιώνονται και η αξιοπιστία των ενισχύσεων πλήττεται. Αμετανόητη η κυβέρνηση των «αρίστων» του κ. Μητσοτάκη μοιράζει χρήμα σε ημετέρους, πιστή στο δόγμα του πελατειακού κράτους. Απαιτείται άμεσος, πλήρης έλεγχος και διαφάνεια σε κάθε στάδιο χορήγησης των επιδοτήσεων.»