Σοφία Μητσοτάκη: Εξοργισμένη και η Μαρέβα για το δημοσίευμα με το Ντουμπάι - «Είναι fake news»

Μετά την ανάρτηση της Σοφίας Μητσοτάκη με φόντο δημοσίευμα ελληνικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας, που αναπαρήγαγε πως «δραπέτευσε με ιδιωτικό τζετ από το Ντουμπάι», τοποθετήθηκε και η μητέρα της, Μαρέβα Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, αναπαρήγαγε την ανάρτηση της κόρης της και μέσω Instagram, έγραψε με τη σειρά της «Ντροπή, Face news», παραθέτωντας αντίστοιχα emojis.

Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη | marevagrabowskimitsotaki@Instagram

Υπενθυμίζεται ότι, η ανάρτηση της κόρης της, την οποία αναδημοσίευσε, ανέφερε: «Ήθελα να ήξερα ποιος κρύβεται πίσω από τη διασπορά τέτοιον fake news, και με τόση ευκολία αναπαράγει ανακριβείς πληροφορίες.

Διαβάστε επίσης: Έξαλλη η Σοφία Μητσοτάκη για fake news πως έφυγε με τζετ από το Ντουμπάι: «Ξεφτίλα χωρίς όρια»

Προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean πήρα από το Ομάν, μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες που είχαν ζητήσει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, ήταν η πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από την περιοχή, όχι η πρώτη, ούτε η δεύτερη.

Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που νιώθω βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες. Αν το συγκεκριμένο σάιτ δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχα ήδη κινηθεί νομικά. Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια».

