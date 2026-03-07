Μενού

Σοφία Μητσοτάκη: Εξοργισμένη και η Μαρέβα για το δημοσίευμα με το Ντουμπάι - «Είναι fake news»

Μετά τη Σοφία Μητσοτάκη, με τη σειρά της η Μαρέβα Μητσοτάκη απαντά στα «fake news», όπως είπε χαρακτηριστικά, για την πτήση επαναπατρισμού της κόρης της από το Ντουμπάι.

mareba-gkrampofski
Μαρέβα Γκραμπόφσκι | Eurokinissi
Μετά την ανάρτηση της Σοφίας Μητσοτάκη με φόντο δημοσίευμα ελληνικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας, που αναπαρήγαγε πως «δραπέτευσε με ιδιωτικό τζετ από το Ντουμπάι», τοποθετήθηκε και η μητέρα της, Μαρέβα Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, αναπαρήγαγε την ανάρτηση της κόρης της και μέσω Instagram, έγραψε με τη σειρά της «Ντροπή, Face news», παραθέτωντας αντίστοιχα emojis. 

Μαρέβα
Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη | marevagrabowskimitsotaki@Instagram

 

Υπενθυμίζεται ότι, η ανάρτηση της κόρης της, την οποία αναδημοσίευσε, ανέφερε:  «Ήθελα να ήξερα ποιος κρύβεται πίσω από τη διασπορά τέτοιον fake news, και με τόση ευκολία αναπαράγει ανακριβείς πληροφορίες.

Διαβάστε επίσης: Έξαλλη η Σοφία Μητσοτάκη για fake news πως έφυγε με τζετ από το Ντουμπάι: «Ξεφτίλα χωρίς όρια»

Προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean πήρα από το Ομάν, μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες που είχαν ζητήσει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, ήταν η πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από την περιοχή, όχι η πρώτη, ούτε η δεύτερη.

Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που νιώθω βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες. Αν το συγκεκριμένο σάιτ δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχα ήδη κινηθεί νομικά. Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια».
 

