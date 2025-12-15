Σωκράτης Φάμελλος: «Είναι λαϊκισμός ότι δεν βγαίνει ο μήνας;»

Το θέμα της ακρίβειας ανέδειξε στη δευτερολογία του στη Βουλή ο Σωκράτης Φάμελλος απαντώντας στις αναφορές του υπουργού Ανάπτυξης περί λαϊκισμού.

«Είναι λαϊκισμός η ακρίβεια; Είναι λαϊκισμός ότι δεν βγαίνει ο μήνας;», είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στον Τ. Θεοδωρικάκο, ενώ παράλληλα τον κατηγόρησε ότι δεν είπε «κουβέντα» για τους μεσάζοντες.

«Γιατί για έξι χρόνια δεν κάνατε στρατηγική για την παραγωγική ανασυγκρότηση της υπαίθρου και το μόνο που κάνατε είναι να ταΐζετε ‘ακρίδες’, ‘Χασάπηδες’, ‘Φραπέδες’ με Φερράρι, με Πόρσε, με τζόκερ και με λαχεία, κ. Θεοδωρικάκο;», συνέχισε, προσθέτοντας:

«Τσιμουδιά για τα σκάνδαλα ο κ. Θεοδωρικάκος, ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για την ανακύκλωση, παρότι τα κατέθεσα εδώ από το βήμα της Βουλής. Και ενώ ετοιμάζονται δικογραφίες».

Χαρακτηρίζοντας, μάλιστα, τον υπουργό «τροχονόμο της αισχροκέρδειας», υπογράμμισε δεν είναι η δουλειά του «να τρέχει από πίσω με τον πυροσβεστήρα και να ανακοινώνει ότι βάζει πρόστιμα», αλλά «να προλάβει την ακρίβεια και να ελέγχει την αγορά, να τροφοδοτεί και τα εργαλεία που έχει η χώρα και τα υπουργεία και την Επιτροπή Ανταγωνισμού».