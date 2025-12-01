«Σουηδικό» κλίμα ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ - ΝΔ: «Ο Άδωνις είναι ο πιο εργατικός Υπουργός - Με κέρδισε ο Πέτρος Παππάς»

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παππάς, σε συζήτηση που διοργάνωσε το Debate House για το ΕΣΥ, μεταξύ άλλων έκανε θετικά σχόλια για τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος συμμετείχε επίσης στην κουβέντα.

Συγκεκριμένα, ο Πέτρος Παππάς δήλωσε: «Για να εξηγηθώ δεν θα ισχυριστώ ότι αυτή η κυβέρνση δεν έκανε τίποτα, γιατί έκανε πράγματα. Δεν θα ισχυριστώ ότι ο αγαπητός συνομιλητής μου Άδωνις Γεωργιάδης δεν εργάζεται πολύ γιατί ομολογουμένως είναι αν όχι ο πιο εργατικός ένας από τους πιο εργατικούς Υπουργούς.



Εγώ ξαναλέω, δεν θα πω ότι δεν έκανε τίποτα η κυβέρνηση στα μέτρα της στρατηγικής που είχε και των πόρων που διεκδίκησε, κάνατε κύριε Υπουργέ και η κυβέρνηση ότι μπορούσε.

Κύριε Υπουργέ εγώ σας αναγνώρισα και το αναγνωρίζω ξανά αμα θέλετε, ότι εσείς στα μέτρα των δυνατοτήτων που σας δίνει το Υπουργείο κάνετε τα μέγιστα,

Εγώ σας λέω ότι είστε ο πιο εργατικός Υπουργός. ΄'Εχω το θάρρος να το αναγνωρίσω», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Άδωνις Γεωργιάδης σε Πέτρο Παππά: «Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης με τη σειρά του, ευχαρίστησε τον βουλευτή μέσω ανάρτησης στο X.

Θα ήταν άδικο να μήν ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή, Πέτρο Παππά για τα καλά του λόγια, προσωπικά για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Πέραν των πολιτικών μας διαφορών μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι και ευγενικοί μεταξύ μας.

Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί. Επειδή στην πολιτική μου ζωή έχω βιώσει μεγάλη εχθροπάθεια αυτή του η συμπεριφορά με κέρδισε», έγραψε.

Θα ήταν άδικο να μήν ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή @PetrosPappas4 για τα καλά του λόγια, προσωπικά για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Πέραν των πολιτικών μας διαφορών μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι και ευγενικοί μεταξύ μας. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι… pic.twitter.com/hGe6IFDZ2p — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 1, 2025