Μενού

Σποτ της ΚΝΕ: «Του Τσίπρα το rebranding είχε επιτυχία, σκέφτεσαι το κόμμα του, σκάει η αστυνομία»

Η ΚΝΕ «χτυπά» το rebranding Τσίπρα, ταυτίζοντας τα αρχικά του νέου φορέα με την ΕΛ.ΑΣ. και ασκώντας κριτική στο ιδεολογικό παρελθόν.

Reader symbol
Newsroom
Αλέξης Τσίπρας
Αλέξης Τσίπρας | Youtube
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σε μια κίνηση υψηλής πολιτικής ειρωνείας, η ΚΝΕ εξαπολύει «σκληρό» επικοινωνιακό πυρ κατά του Αλέξη Τσίπρα και του νέου του πολιτικού φορέα. Με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις στο Θησείο, η οργάνωση δημοσίευσε ένα αιχμηρό βίντεο που συνδέει το «rebranding» του πρώην πρωθυπουργού με τα αρχικά της «Ελληνικής Αστυνομίας».

«Το βίντεο αποδεικνύει ότι η ίδια η φυσιογνωμία και το επιτελείο του κόμματος Τσίπρα παραπέμπει στην "Ελληνική Αστυνομία". Κάθε άλλος συνειρμός είναι ασυμβίβαστος και με τα πεπραγμένα του κ. Τσίπρα, αλλά και με το δεξί του χέρι, Ν. Μαραντζίδη, που έκανε καριέρα αφορίζοντας το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, ξεπλένοντας τα Τάγματα Ασφαλείας κ.λπ.» αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο. 
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ