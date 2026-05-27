Σποτ της ΚΝΕ: «Του Τσίπρα το rebranding είχε επιτυχία, σκέφτεσαι το κόμμα του, σκάει η αστυνομία»

Σε μια κίνηση υψηλής πολιτικής ειρωνείας, η ΚΝΕ εξαπολύει «σκληρό» επικοινωνιακό πυρ κατά του Αλέξη Τσίπρα και του νέου του πολιτικού φορέα. Με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις στο Θησείο, η οργάνωση δημοσίευσε ένα αιχμηρό βίντεο που συνδέει το «rebranding» του πρώην πρωθυπουργού με τα αρχικά της «Ελληνικής Αστυνομίας».
«Το βίντεο αποδεικνύει ότι η ίδια η φυσιογνωμία και το επιτελείο του κόμματος Τσίπρα παραπέμπει στην "Ελληνική Αστυνομία". Κάθε άλλος συνειρμός είναι ασυμβίβαστος και με τα πεπραγμένα του κ. Τσίπρα, αλλά και με το δεξί του χέρι, Ν. Μαραντζίδη, που έκανε καριέρα αφορίζοντας το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, ξεπλένοντας τα Τάγματα Ασφαλείας κ.λπ.» αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο.
