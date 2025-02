Σταϊκούρας: «Απαιτείται επένδυση 71 δισ. ευρώ στην Ευρώπη για την προσαρμογή των υποδομών στις κλιματικές συνθήκες»

Τη σημασία της πολιτικής του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) στην προώθηση της συνδεσιμότητας, της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των υποδομών στην Ευρώπη, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών στο Διεθνές Συνέδριο «A New Era of European Transport – Challenges of the TEN-T Policy (Μια Νέα Εποχή των Ευρωπαϊκών Μεταφορών – Προκλήσεις της Πολιτικής του ΔΕΔ-Μ).

Ο Χρήστος Σταϊκούρας συμμετείχε σε πάνελ του συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Λοτζ της Πολωνίας, στο πλαίσιο της Πολωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στην ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις, που θα συμβάλλουν στην επίτευξη ενός απρόσκοπτου δικτύου δρόμων, σιδηροδρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων, που θα συνδέουν κάθε γωνιά της Ευρώπης, προσφέροντας πιο πράσινες, ταχύτερες και αποτελεσματικότερες μεταφορές για επιβάτες και εμπορεύματα.

«Κάνουμε σημαντικά βήματα για την ανάπτυξη μεγάλων έργων μεταφορών και την ενίσχυση του τομέα των μεταφορών. Περιγράψαμε πολλές βασικές προτεραιότητες και έργα που στοχεύουν στη βελτίωση της συνδεσιμότητας των μεταφορών και της ανθεκτικότητας των υποδομών, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 5,4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2028 – 2034, που αφορούν τόσο διασυνοριακά όσο και εθνικά έργα. Ζητώ να εξεταστούν οι ανάγκες για ανθεκτικές υποδομές. Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκαλύπτει αυξανόμενους κινδύνους, όπως καύσωνες, πλημμύρες και πυρκαγιές. Για την αντιμετώπιση αυτών των τρωτών σημείων, απαιτείται μια εκτιμώμενη επένδυση 71 δισ. ευρώ (σε τιμές 2023) για την προσαρμογή των υποδομών του ΔΕΔ-Μ στις κλιματικές συνθήκες του μέσου του αιώνα (2024 – 2075)», επεσήμανε ο κ. Σταϊκούρας.

Ο κ. Σταϊκούρας πρότεινε, επίσης, να επενδυθούν πόροι για την προσαρμογή των υποδομών του ΔΕΔ-Μ στις κλιματικές συνθήκες του μέσου του αιώνα (2024-2075). Επιπρόσθετα, υπογράμμισε τα σημαντικά βήματα που συντελούνται με σκοπό την ενίσχυση του τομέα των μεταφορών στην Ελλάδα. Εν συνεχεία, απαντώντας σε ερώτηση για τον ρόλο του ΔΕΔ-Μ στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και τη θέση της Ελλάδας σε αυτές, αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο της χώρας, μέσα από την αξιοποίηση του Διαδρόμου Βαλτικής Θάλασσας – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου (BBA) και του Διαδρόμου Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και των λιμανιών του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης.

Στο περιθώριο του Συνεδρίου, ο κ. Σταϊκούρας πραγματοποίησε διαδοχικές διμερείς συναντήσεις με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίας, Grozdan Karadzhov, τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης Κοινοτήτων, Εδαφών και Υποδομών της Ουκρανίας, Serhii Derkach και τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων και Υποδομών (CER), Alberto Mazzola.