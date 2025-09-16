Στη Νέα Δημοκρατία προσχωρεί ο Ανδρέας Λοβέρδος, πρώην βουλευτής και υπουργός κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής του κόμματος «Δημοκράτες».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος φέρεται να κατέρχεται υποψήφιος είτε στον Νότιο Τομέα της Αθήνας είτε στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο των «Δημοκρατών», Ανδρέα Λοβέρδο, και στελέχη του κόμματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον κ. Λοβέρδο και τα στελέχη των «Δημοκρατών» στη Νέα Δημοκρατία και ακολούθησαν οι παρακάτω δηλώσεις:

Σε δήλωσή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει:

«Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ό ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα.

Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη.

Από την πλευρά του, σε δήλωσή του, ο Ανδρέας Λοβέρδος αναφέρει: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα».