Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ατζέντα των συναντήσεων, τα έργα και το πακέτο της ΔΕΘ

Στις 10.25 άρχισε τη σύσκεψή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους βουλευτές της Α' και Β' Θεσσαλονίκης, αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας, στο κεντρικό κτήριο του Μεγάρου Μουσικής.

Τη σύσκεψη ακολούθησε η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας για την έδρα σπουδών «Μέγας Αλέξανδρος» στο ΑΠΘ και η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους πρυτάνεις.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης προέβη σε δηλώσεις και μετέβη στο κτήριο Μ2 για την έναρξη της εκδήλωσης για τα έργα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, αναφέρει η ΕΡΤ.

Μητσοτάκης: Το «κασέ» και τα σχέδια για την ΔΕΘ

Στις 11:30 ο πρωθυπουργός έδωσε το παρών στην εκδήλωση για παρουσίαση έργων της Θεσσαλονίκης και εν συνεχεία θα έχει συζητήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς.

Παράλληλα στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ με στόχο την ανακούφιση της Μεσαίας Τάξης και την ενίσχυση των νοικοκυριών.

Με φόντο τη στεγαστική κρίση, εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση και για το 2026, στην αναστολή επιβολής ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές. Συζητείται επίσης η πιθανότητα μείωσης της φορολογίας στα ενοίκια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει ριζικές αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Στόχος, όπως τονίζεται, είναι η αύξηση του καθαρού εισοδήματος, για τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια πολίτες.

Οι αυξήσεις, σε μισθούς και συντάξεις, θα εμφανιστούν στις καταβολές που θα αφορούν τον Ιανουάριο του 2026, ενώ σημαντική στήριξη θα υπάρξει στους φορολογούμενους με παιδιά.

Πιο αναλυτικά η νέα κλίμακα φορολογίας, που θα αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, θα οδηγήσει σε μόνιμες μειώσεις φόρων. Το όφελος θα γίνει άμεσα ορατό με την καταβολή των μισθών και συντάξεων του Ιανουαρίου 2026, καθώς οι κρατήσεις θα είναι μειωμένες.

Περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ αναμένεται να επωφεληθούν, με την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των οικογενειών με παιδιά και, ακόμη περισσότερο, των πολυτέκνων.

Το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις στη φορολόγηση των ενοικίων, καθώς και διορθώσεις στη φορολογική μεταχείριση των ελεύθερων επαγγελματιών, ώστε να μειωθούν οι ανισότητες και να ενισχυθεί η φορολογική δικαιοσύνη.