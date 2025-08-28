Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με γεμάτη ατζέντα και το βλέμμα στη ΔΕΘ

Το έδαφος της παρουσίας του στη φετινή ΔΕΘ θα προετοιμάσει ο Πρωθυπουργός με τη σημερινή επίσκεψή του στην πόλη, όπου θα έχει σειρά επαφών και θα αδράξει την ευκαιρία να αναδείξει τα μεγάλα έργα υποδομής που εξελίσσονται εκεί βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των κατοίκων. Στόχος είναι να εκπεμφθεί εκ νέου η σημασία που δίνει η κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη και η κεντρική πολιτική της περιφερειακής ανάπτυξης.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν το Μετρό που ήδη λειτουργεί, η πρόοδος των εργασιών για τον Fly Over και τα νέα σύγχρονα λεωφορεία που κυκλοφορούν στην πόλη, αφήνοντας ήδη το αποτύπωμά τους στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση. Ενώ θα κάνει ειδική μνεία και στην κατασκευή των δύο νέων μεγάλων νοσοκομείων της πόλης, το νέο Ογκολογικό και το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο.

Συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη και κομματικά στελέχη που έχουν βρεθεί ήδη στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα περιγράφουν ένα διαφορετικό πιο θετικό κλίμα από άλλες φορές, αφού τα έργα που ολοκληρώθηκαν ή βαίνουν προς ολοκλήρωση έχουν αλλάξει την εικόνα της πόλης.

Νέες εξαγγελίες στην πρωθυπουργική «φαρέτρα»

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα προσθέσει στη «φαρέτρα» του και νέες εξαγγελίες για την πόλη όπως το σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα ανάπλασης της ΔΕΘ. Ένα έργο πνοής για τη Θεσσαλονίκη, με την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού να υπολογίζεται εντός του 2026.

Βεβαίως η δρομολόγηση έργων σημαντικού τοπικού ενδιαφέροντος δεν σβήνει τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι πολίτες όπως η αύξηση του κόστους ζωής λόγω της ακρίβειας σε βασικά αγαθά, ενοίκια και ενέργεια. Εξού και στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής βρίσκεται η εξήγηση στην κοινωνία των προσπαθειών που γίνονται για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και της ανάδειξης των αποτελεσμάτων των πολιτικών που έχουν ήδη εφαρμοστεί.

Οι φοροελαφρύνσεις που θα εξαγγείλει το επόμενο Σάββατο ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην κατανόηση της μάχης που δίνεται με την αξιοποίηση και του τελευταίου ευρώ από τον δημοσιονομικό χώρο, ενώ ο κ. Μητσοτάκης θα παρουσιάσει και το συνολικό του σχέδιο μέχρι το 2030, θέτοντας εμφατικά και τα πολιτικά διλήμματα.

Εντολή για «γαλάζια» κινητοποίηση στη Βόρεια Ελλάδα

Την ίδια ώρα οι βουλευτές της ΝΔ και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν ήδη λάβει εντολή να επιταχύνουν το βήμα τους και τις προσπάθειες κάλυψης του χαμένου εδάφους για την παράταξη ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα όπου στις ευρωεκλογές απώλεσε παραδοσιακές δυνάμεις.

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί με συνάντηση με τους γαλάζιους βουλευτές Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης. Θα έχει επίσης συνάντηση με Πρυτάνεις πανεπιστημίων με επίκεντρο την ενίσχυσή τους αλλά και τα σχέδια ασφαλείας που οφείλουν να επικαιροποιήσουν ή εκπονήσουν.

Θα παραστεί στην τελετή υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος. Ενώ θα έχει επαφές με τους παραγωγικούς φορείς καθώς και με τους επιστημονικούς φορείς της πόλης και της Βόρειας Ελλάδας. Στις 11.30 έχει προγραμματιστεί στο Μέγαρο Μουσικής η εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη.

Ως υπέρμαχος της περιφερειακής ανάπτυξης ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει έμφαση στην κυβερνητική προσπάθεια της διπλής σύγκλισης. Της ταυτόχρονης, δηλαδή, ταχύτητας των παρεμβάσεων δηλαδή για να μειωθεί η απόσταση της χώρας από την Ευρώπη και εκείνων για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ αστικών κέντρων και περιφέρειας, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται πως όπου κι αν ζουν θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για προκοπή.